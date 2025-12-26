Τέλος χρόνου για όσους δικαιούνται επιστροφή ενοικίου, ποιες τροποποιητικές δηλώσεις θα κάνει δεκτές η ΑΑΔΕ

Οδηγίες για όσους δεν είδαν χρήματα - Οι ενοικιαστές που έλαβαν μικρή ή μηδενική επιστροφή ενοικίου μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως 30 Δεκεμβρίου





Όσοι ενοικιαστές υποβάλουν τροποποιητική δήλωση έως τις 30 Δεκεμβρίου θα εξοφληθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026. Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN, καλούνται να το πράξουν άμεσα, ώστε να λάβουν την ενίσχυση που δικαιούνται.



Ο υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε έτσι τη δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης έως 30 Δεκεμβρίου 2025, προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν το πραγματικό ποσό που αντιστοιχεί στα μισθώματα που πλήρωσαν.



Πώς υπολογίζεται η ενίσχυση Η επιστροφή ενοικίου προκύπτει ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που εμφανίζεται στο Ε1 του μισθωτή.



Το ποσό αυτό συγκρίνεται με τα ανώτατα όρια ενίσχυσης:



-800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα



-900 ευρώ με δύο τέκνα

-+50 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί



Σε περίπτωση φοιτητικής κατοικίας, προστίθεται επιπλέον ενίσχυση έως 800 ευρώ ανά κατοικία.



Παράδειγμα: Μισθωτής που νοίκιασε σπίτι τον Σεπτέμβριο με 200 ευρώ/μήνα, έχει ετήσια δαπάνη 800 ευρώ και επιστροφή 67 ευρώ.



Πλήρης διασταύρωση στοιχείων Οι δηλώσεις των μισθωτών ελέγχονται με δύο πηγές:





-το ηλεκτρονικό μισθωτήριο

-τη φορολογική δήλωση του εκμισθωτή



Εάν ο μισθωτής έχει δηλώσει μεγαλύτερο ποσό από αυτά που εμφανίζονται στα άλλα δύο συστήματα, λαμβάνεται υπόψη το πιο ευνοϊκό για εκείνον — όχι όμως ποσό μεγαλύτερο από ό,τι δήλωσε στο Ε1.



Σύμφωνα με τα στοιχεία, 78,5% των δικαιούχων έλαβαν ενίσχυση άνω των 100 ευρώ, φθάνοντας μέχρι τα 1.500 ευρώ. Παράλληλα, 3,9% έλαβαν έως 30 ευρώ και 17,6% μεταξύ 30 και 100 ευρώ.



Πως υποβάλλεται η τροποποιητική Η διόρθωση των στοιχείων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «myAADE»:



· Οι φορολογούμενοι συνδέονται με τους προσωπικούς κωδικούς



· Ανοίγουν τη δήλωση του φορολογικού έτους 2024



· Επιλέγουν την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης



· Στη συνέχεια μεταβαίνουν στους κωδικούς 811–816 για την κύρια κατοικία και 817–822 για τη φοιτητική κατοικία τέκνων.



· Ελέγχουν αν έχει αναγραφεί το ετήσιο ποσό μίσθωμα (και όχι το μηνιαίο).



· Εφόσον υπάρχει απόκλιση, θα πρέπει να διορθώσουν το ποσό του μισθώματος και να πατήσουν αποθήκευση.



Πού απευθύνονται οι πολίτες Ήδη, από τις 2 Δεκεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να καλούν στο 1521 της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις.



-Όσοι εντόπισαν λάθος στο Ε1 πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση άμεσα, προκειμένου να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές. Η επιστροφή καταβάλλεται αυτόματα στον δηλωμένο ΙΒΑΝ — δεν απαιτείται αίτηση.



-Όσοι δεν έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ μπορούν να το κάνουν τώρα για να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές καταβολές.



Για ειδικές περιπτώσεις, προβλέπεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου η υποβολή δικαιολογητικών μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πλατφόρμα myAADE, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Α 1132/2025.



Το λάθος των ενοικιαστών Το πρόβλημα εντοπίστηκε κατά την εκκαθάριση της επιστροφής ενοικίου τον περασμένο Νοέμβριο, καθώς εντοπίστηκαν χιλιάδες δηλώσεις όπου είχε αναγραφεί το μηνιαίο ενοίκιο ως ετήσιο. Έτσι, η ΑΑΔΕ πίστωσε στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων το 1/12 του μηνιαίου ενοικίου με αποτέλεσμα να φανούν καταβολές της τάξεως των 20- 30 ευρώ.

26.12.2025, 14:00