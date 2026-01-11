Οδηγός: Αλλάξτε σήμερα την οικονομική σας κατάσταση – Συγχωρήστε τον εαυτό σας για τα χρέη σας

Οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τους οικονομικούς τους στόχους διότι δεν μπορούν να συγχωρήσουν τον εαυτό τους για τα λάθη που έχουν κάνει. Η μετάνοια είναι χρήσιμη