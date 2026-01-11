Οδηγός: Αλλάξτε σήμερα την οικονομική σας κατάσταση – Συγχωρήστε τον εαυτό σας για τα χρέη σας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι άνθρωποι αποτυγχάνουν να εκπληρώσουν τους οικονομικούς τους στόχους διότι δεν μπορούν να συγχωρήσουν τον εαυτό τους για τα λάθη που έχουν κάνει. Η μετάνοια είναι χρήσιμη

Σύμφωνα με τoν ειδικό οικονομικό αναλυτή της Washington Post, oι οικονομικές μας αποφάσεις στηρίζονται πάντα σε καλές προθέσεις: Ξεκινάτε τη χρονιά υποσχόμενοι στον εαυτό σας ότι θα «ξοδεύετε λιγότερο». Ή ίσως έχετε δεσμευτεί να μειώσετε το πνιγηρό χρέος που αποτελεί εμπόδιο στην επιθυμία σας να αποταμιεύσετε περισσότερα. Αν θέλετε να μειώσετε τις δαπάνες σας, να αυξήσετε τις αποταμιεύσεις σας, να βγείτε από το χρέος το 2026 ή να βελτιώσετε την καθαρή σας θέση μέχρι το τέλος του χρόνου, πρέπει να αφήσετε μερικά πράγματα. Αν η ζωή έφερε προκλήσεις – μια απώλεια εργασίας, για παράδειγμα – πείτε στον εαυτό σας: «Αυτό ήταν τότε, το τώρα είναι κάτι άλλο».


