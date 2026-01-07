Αλουμίνιο: Νέος ανοδικός κύκλος για την τιμή – Τι αλλάζει στην αγορά το 2026
Το αλουμίνιο μπαίνει στο 2026 με τιμές άνω των 3.000 δολαρίων, περιορισμένη προσφορά, κινεζικό capacity cap και υποστηρικτική ζήτηση, με αναλυτές να βλέπουν περαιτέρω άνοδο μέσα στο επόμενο έτος παγκοσμίως
Η παγκόσμια αγορά αλουμινίου εισέρχεται στο 2026 με σαφώς διαφοροποιημένη δυναμική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η τιμή έχει ήδη διασπάσει κρίσιμα επίπεδα και οι βασικοί αναλυτές συγκλίνουν ότι οι δομικοί παράγοντες της αγοράς παραμένουν υποστηρικτικοί. Στις αρχές Ιανουαρίου, η τιμή του αλουμινίου στο LME ξεπέρασε τα 3.000 δολάρια ανά τόνο, φτάνοντας στα 3.018 δολάρια για το συμβόλαιο τριμήνου – επίπεδο που συνιστά υψηλό περίπου τριάμισι ετών και επιβεβαιώνει την επιτάχυνση του ανοδικού κύκλου .
Σύμφωνα με την HARBOR Aluminum Intelligence, η κίνηση αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια της πορείας του 2025, χρονιά κατά την οποία το αλουμίνιο κατέγραψε το υψηλότερο ετήσιο κλείσιμο στην ιστορία του LME, κοντά στα 3.000 δολάρια ανά τόνο. Σε ετήσια βάση, η τιμή ενισχύθηκε κατά 17,4%, ενώ από τον Απρίλιο του 2025 έως σήμερα έχει αυξηθεί κατά περισσότερα από 700 δολάρια ή περίπου 31%.
