Αλουμίνιο: Νέος ανοδικός κύκλος για την τιμή – Τι αλλάζει στην αγορά το 2026

Το αλουμίνιο μπαίνει στο 2026 με τιμές άνω των 3.000 δολαρίων, περιορισμένη προσφορά, κινεζικό capacity cap και υποστηρικτική ζήτηση, με αναλυτές να βλέπουν περαιτέρω άνοδο μέσα στο επόμενο έτος παγκοσμίως