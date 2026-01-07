Πλειστηριασμοί: Πόσο… πάνε οι μετοχές μιας εταιρείας φωτοβολταϊκών
Για σήμερα Τετάρτη έχει προγραμματιστεί το σφυρί για μετοχές της εταιρείας «Φωτοβολταικά Πάρκα Παραγωγή Ενέργειας Ηλιοανάλυση Α.Ε.» - Ο… πολυεθνικός χαρακτήρας της υπόθεσης και η αποτίμηση
Ένας Έλληνας, που όμως είναι κάτοικος της Καλιφόρνια στις ΗΠΑ, ένας Ισραηλινός που διαμένει στην Ιερουσαλήμ, και μια ελληνική εταιρεία παραγωγής ενέργειας μέσω φωτοβολταικών συνιστούν τον αρκετά….πολυεθνικό χαρακτήρα ενός πλειστηριασμού, που αναμένεται να «κληρώσει» σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, για σήμερα Τετάρτη 7 Ιανουαρίου έχει προγραμματιστεί να βγουν στο σφυρί 300 μετοχές (ενσωματωμένες σε προσωρινούς τίτλους) της εταιρείας με την επωνυμία «Φωτοβολταικά Πάρκα Παραγωγή Ενέργειας Ηλιοανάλυση Α.Ε.» που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Καραΐσκου.
Επισπεύδων είναι ο Α. Σ. κάτοικος Καλιφόρνιας Η.Π.Α., ενώ καθ’ ου η εκτέλεση ο αλλοδαπός Α. Ο. κάτοικος Τελ Αβίβ Ισραήλ, άλλως κάτοικος Ιερουσαλήμ, κατά δήλωσή του σε πρόσφατο δικόγραφο, ο οποίος διαθέτει και ΑΦΜ της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού.
