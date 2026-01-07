Πλειστηριασμοί: Πόσο… πάνε οι μετοχές μιας εταιρείας φωτοβολταϊκών

Για σήμερα Τετάρτη έχει προγραμματιστεί το σφυρί για μετοχές της εταιρείας «Φωτοβολταικά Πάρκα Παραγωγή Ενέργειας Ηλιοανάλυση Α.Ε.» - Ο… πολυεθνικός χαρακτήρας της υπόθεσης και η αποτίμηση