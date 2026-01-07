ΕΛΙΝΟΙΛ: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 20 χρόνια – Νέος CEO ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος
ΕΛΙΝΟΙΛ: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 20 χρόνια – Νέος CEO ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος
Πρόεδρος του ΔΣ για έναν χρόνο ο Γιάννης Αληγιζάκης - Εσωτερική διαδοχή στο μάνατζμεντ της εταιρείας, 7μελές ΔΣ με ενισχυμένη παρουσία της οικογένειας Καρνέση και αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής εν μέσω ενεργειακής μετάβασης
Σε νέα διοικητική σελίδα περνά η ΕΛΙΝΟΙΛ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πετρελαιοειδών, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες με τον Γιάννη Αληγιζάκη στο τιμόνι της διοίκησης. Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αναδιάρθρωση του μάνατζμεντ και τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της εταιρείας στη νέα φάση ανάπτυξής της.
Στο πλαίσιο των αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο περιορίζεται από εννιαμελές σε επταμελές, ενώ τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος, στέλεχος με μακρά και πολυετή παρουσία στην ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο νέος CEO έχει διαγράψει πορεία περίπου 20 ετών στην εταιρεία, έχοντας υπηρετήσει σε καίριες διευθυντικές θέσεις, γεγονός που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια και τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο πλαίσιο των αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο περιορίζεται από εννιαμελές σε επταμελές, ενώ τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος, στέλεχος με μακρά και πολυετή παρουσία στην ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο νέος CEO έχει διαγράψει πορεία περίπου 20 ετών στην εταιρεία, έχοντας υπηρετήσει σε καίριες διευθυντικές θέσεις, γεγονός που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια και τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα