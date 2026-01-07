ΕΛΙΝΟΙΛ: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 20 χρόνια – Νέος CEO ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος

Πρόεδρος του ΔΣ για έναν χρόνο ο Γιάννης Αληγιζάκης - Εσωτερική διαδοχή στο μάνατζμεντ της εταιρείας, 7μελές ΔΣ με ενισχυμένη παρουσία της οικογένειας Καρνέση και αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής εν μέσω ενεργειακής μετάβασης