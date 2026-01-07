ΕΛΙΝΟΙΛ: Αλλαγή σκυτάλης μετά από 20 χρόνια – Νέος CEO ο Ιωάννης Διαμαντόπουλος
Πρόεδρος του ΔΣ για έναν χρόνο ο Γιάννης Αληγιζάκης - Εσωτερική διαδοχή στο μάνατζμεντ της εταιρείας, 7μελές ΔΣ με ενισχυμένη παρουσία της οικογένειας Καρνέση και αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής εν μέσω ενεργειακής μετάβασης

Μαριάννα Τζάννε
Σε νέα διοικητική σελίδα περνά η ΕΛΙΝΟΙΛ, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες πετρελαιοειδών, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες με τον Γιάννη Αληγιζάκη στο τιμόνι της διοίκησης. Τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων αποφάσισε την αναδιάρθρωση του μάνατζμεντ και τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σηματοδοτώντας τη μετάβαση της εταιρείας στη νέα φάση ανάπτυξής της.

Στο πλαίσιο των αποφάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο περιορίζεται από εννιαμελές σε επταμελές, ενώ τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου αναλαμβάνει ο κ. Ιωάννης Διαμαντόπουλος, στέλεχος με μακρά και πολυετή παρουσία στην ΕΛΙΝΟΙΛ. Ο νέος CEO έχει διαγράψει πορεία περίπου 20 ετών στην εταιρεία, έχοντας υπηρετήσει σε καίριες διευθυντικές θέσεις, γεγονός που, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, διασφαλίζει τη θεσμική συνέχεια και τη γνώση της εταιρικής κουλτούρας.

