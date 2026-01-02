Γιατί οι πάροχοι κράτησαν σταθερές τις τιμές ρεύματος τον Ιανουάριο

Η οριακή αύξηση της τιμής της χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο δεν πυροδότησε νέο γύρο ανατιμήσεων στα πράσινα τιμολόγια, με αρκετούς παρόχους να επιλέγουν τη διατήρηση των χρεώσεων, στέλνοντας σήμα σταθερότητας προς τους καταναλωτές και την αγορά.



Η μέση τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας στο χρηματιστήριο για τον Δεκέμβριο ήταν στα 110,04 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 106,45 ευρώ τον Νοέμβριο ενισχυμένη κατά 3,3%.



Αν και η αγορά έχει εισέλθει για τα καλά στη χειμερινή περίοδο, όπου η ζήτηση για ρεύμα παραδοσιακά εντείνεται και αυξάνει τη μεταβλητότητα των τιμών, οι πιέσεις στο κόστος παραμένουν μέχρι στιγμής συγκρατημένες.



Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ισορροπία διαδραματίζει η πορεία του φυσικού αερίου, με τις τιμές να κινούνται σταθερά κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, λειτουργώντας ως βασικός παράγοντας εξομάλυνσης στο κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.



Τα τιμολόγια του Ιανουαρίου



Σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ επέλεξε να διατηρήσει αμετάβλητο το κυμαινόμενο πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1/Γ1Ν στα 0,139 ευρώ ανά κιλοβατώρα, εφαρμόζοντας έκπτωση 11%. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Ιανουάριο του 2026 είναι χαμηλότερη κατά περίπου 10% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025, όταν η χρέωση ανερχόταν στα 0,155 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο η ΔΕΗ είχε προχωρήσει σε αύξηση της τιμής από τα 12,9 στα 13,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενσωματώνοντας τότε σε περιορισμένο βαθμό τη σημαντική άνοδο της χονδρεμπορικής.



Σταθερές παραμένουν και οι χρεώσεις στις ζώνες χαμηλής κατανάλωσης, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 0,125 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η συγκεκριμένη τιμολόγηση προσφέρει ουσιαστικό όφελος στους καταναλωτές με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν μέρος της κατανάλωσής τους στις ώρες μειωμένης χρέωσης.



Στους υπόλοιπους παρόχους, η Protergia διατήρησε για ακόμη έναν μήνα την τιμή προμήθειας στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ αμετάβλητο παρέμεινε και το πράσινο τιμολόγιο της ΗΡΩΝ στα 14,76 λεπτά. Χωρίς αλλαγές κινήθηκε και η Φυσικό Αέριο, με τη χρέωση να διαμορφώνεται στα 0,209 ευρώ ανά κιλοβατώρα, στην οποία περιλαμβάνεται η έκπτωση συνέπειας.



Στον αντίποδα, η NRG προχώρησε σε μικρή αναπροσαρμογή, ανεβάζοντας την τιμή στα 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα από 19,7 λεπτά τον προηγούμενο μήνα. Η Ζενίθ ανακοίνωσε πράσινο τιμολόγιο στα 25,23 λεπτά ανά κιλοβατώρα με ενσωματωμένη την έκπτωση συνέπειας, ενώ η Volton διαμόρφωσε την τελική τιμή προμήθειας για τον Ιανουάριο στα 0,2053 ευρώ ανά κιλοβατώρα, ενσωματώνοντας αρχική έκπτωση 12% και έκπτωση συνέπειας 25%. Τον Δεκέμβριο, η αντίστοιχη τελική τιμή της Volton ανερχόταν στα 19,96 λεπτά.

