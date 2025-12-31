Τρίτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιων κερδών για τη Wall Street παρά το υποτονικό φινάλε

Κόντρα στη σημερινή διόρθωση, οι αμερικανικές αγορές ολοκλήρωσαν το 2025 με ισχυρό αποτύπωμα, μέσα σε περιβάλλον μεταβλητότητας, τεχνολογικής υπεραπόδοσης και αυξημένων προσδοκιών για το 2026 - Ποιοι οι μεγάλοι κερδισμένοι