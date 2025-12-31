Τρίτη συνεχόμενη χρονιά διψήφιων κερδών για τη Wall Street παρά το υποτονικό φινάλε
Κόντρα στη σημερινή διόρθωση, οι αμερικανικές αγορές ολοκλήρωσαν το 2025 με ισχυρό αποτύπωμα, μέσα σε περιβάλλον μεταβλητότητας, τεχνολογικής υπεραπόδοσης και αυξημένων προσδοκιών για το 2026 - Ποιοι οι μεγάλοι κερδισμένοι
Οι δείκτες της Wall Street υποχώρησαν στην τελευταία συνεδρίαση του 2025, οδηγώντας σε ένα υποτονικό κλείσιμο μιας κατά τα άλλα ισχυρής χρονιάς στις αγορές, κατά την οποία οι αμερικανικές μετοχές κατέγραψαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διψήφια άνοδο.
Στο ταμπλό, ο Dow Jones έκλεισε με πτώση 0,63% στις 48.063 μονάδες, ο S&P 500 συνέχισε την πτωτική του πορεία με νέα κάμψη 0,74% στις 6.845 μονάδες και ο Nasdaq διαμορφώθηκε στις 23.241 μονάδες μειωμένος κατά
Με την επίδοση αυτή ο S&P 500 διεύρυνε τη σειρά απωλειών που καταγράφει μετά τα Χριστούγεννα, συμπληρώνοντας την τέταρτη αρνητική του μέρα. Παρ’ όλα αυτά, ο δείκτης – που τον περασμένο Απρίλιο βρέθηκε στο κατώφλι του bear market χάνοντας το όριο των 5.000 μονάδων – κατέγραψε το μεγαλύτερο ετήσιο ανοδικό σερί του από το 2021, με άλμα άνω του 16%, χάνοντας ωστόσο τα «σκήπτρα» της χρονιάς από τον τεχνολογικό Nasdaq που έκοψε πρώτος το νήμα με άνοδο πάνω από 20%. Κερδισμένος ήταν και ο Dow Jones, αν και υστέρησε έναντι των υπολοίπων, με κέρδη άνω του 13% για το 2025.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός πως μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περίπου 60%! Το 2023 κατέγραψε άνοδο 24%, το 2024 επιπλέον 23% και το 2025 περίπου 16%. Πρόκειται για την ισχυρότερη απόδοση σε τριετές ανοδικό σερί από την περίοδο 2019–2021, όταν ο δείκτης είχε εκτιναχθεί κατά 90%.
Στο ευρύτερο φάσμα του S&P 500, οι κλάδοι υπηρεσιών επικοινωνίας και τεχνολογίας πληροφοριών αποδείχτηκαν οι μεγάλοι κερδισμένοι, με αύξηση 32,5% και σχεδόν 25% αντίστοιχα, καθώς το επενδυτικό στοίχημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη γνώρισε ακόμη μία δυνατή χρονιά. Η Western Digital, που δραστηριοποιείται στον τομέα αποθήκευσης δεδομένων, βρέθηκε σε τροχιά εκρηκτικής ανόδου σχεδόν 300% το 2025, ενώ η Micron Technology εκτινάχθηκε σχεδόν 250%. Η Palantir, αγαπημένη μετοχή του αμυντικού τεχνολογικού κλάδου, κατέγραψε άνοδο άνω του 140%.
Παρότι και οι 11 κλάδοι του S&P 500 έκλεισαν με θετικά πρόσημα για τη χρονιά, ο κλάδος των ακινήτων ήταν αυτός που έμεινε πολύ πίσω. Ο δείκτης του real estate έκλεισε τη χρονιά οριακά κερδισμένος, μόλις κατά 0,5%, με ορισμένες από τις μεγαλύτερες απώλειες να καταγράφονται στις μετοχές των Alexandria Real Estate Equities (πτώση σχεδόν 50%) και Iron Mountain (υποχώρηση 21%).
Σε κάθε περίπτωση ο τεχνολογικός κλάδος και το AI trade κυριάρχησε με τις μετοχές των εταιρειών μικροτσίπ να οδηγούν την κούρσα. Πέρα από την Palantir, «χρυσή» χρονιά διέγραψε η AMD με κέρδη 78%, ενώ η Nvidia, αν και ήταν η μετοχή-βαρόμετρο σε πολλές συνεδριάσεις, επηρεάζοντας το κλίμα και την κατεύθυνση της αγοράς, ουσιαστικά ενισχύθηκε μόλις κατά 39% φέτος. Αν και η επίδοση αυτή ήταν λίαν αρκετή για να την ανεβάσει στην κορυφή των μεγαλύτερων εταιρειών του πλανήτη, αποτελώντας δε, την πρώτη που κατάφερε να ξεπεράσει σε αξία – έστω και πρόσκαιρα – το μυθικό όριο των 5 τρισ. δολαρίων. Η κεφαλαιοποίηση της «έκλεισε» φέτος γύρω στα 4,56 τρισ.
Μεταξύ των μετοχών μεγάλης κεφαλαιοποίησης στον κλάδο, η Alphabet ήταν ο μεγάλος κερδισμένος με άνοδο περίπου 65% από την αρχή του έτους, καθώς οι επενδυτές πόνταραν ότι ο κολοσσός της αναζήτησης θα μπορούσε να υπερισχύσει της OpenAI. Αντίθετα, η Amazon ήταν ο ουραγός, με κέρδη μόλις 5%.
Στον φαρμακευτικό κλάδο, αντιθέτως, η εικόνα ήταν μεικτή με κομβικό παράγοντα τη μάχη για τα χάπια κατά της παχυσαρκίας. Eli Lilly και Johnson & Johnson βρέθηκαν στις κερδισμένες με άνοδο περίπου 40% το 2025, ενώ οι Pfizer και Merck υστέρησαν, με πτώση περίπου 6% και μικρή άνοδο της τάξεως του 6% αντίστοιχα.
Οι επενδυτές απόλαυσαν εντυπωσιακές αποδόσεις φέτος σε μια αγορά που τροφοδοτήθηκε από την αισιοδοξία γύρω από τις τεράστιες οικονομικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύθηκε από τις μειώσεις επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Ωστόσο, η διαδρομή δεν υπήρξε ομαλή, καθώς οι επενδυτές χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν διακυμάνσεις που πυροδοτήθηκαν από μια σειρά παραγόντων, όπως οι εμπορικές πολιτικές των ΗΠΑ, οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι ανησυχίες για υψηλές αποτιμήσεις και η αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής των κεντρικών τραπεζών.
«Η οικονομία έδειξε αξιοσημείωτη αντοχή, υπερβαίνοντας τον υψηλότερο πληθωρισμό, μια επιβραδυνόμενη αγορά εργασίας, λιγότερες μειώσεις επιτοκίων από όσες αναμένονταν αρχικά και μια απότομη αύξηση του αποτελεσματικού δασμολογικού συντελεστή. Παρά αυτές τις προκλήσεις, η ανάπτυξη παρέμεινε σταθερή χωρίς να διολισθήσει σε ύφεση» σχολίασε ο ο Άνταμ Τέρνκουιστ, επικεφαλής τεχνικός στρατηγικός αναλυτής της LPL Financial.
Η ορμή της χρονιάς εξασθένησε τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου, καθώς οι επενδυτές ανέβαλαν σημαντικές αποφάσεις για μετά την εορταστική περίοδο, έχοντας ήδη κατοχυρώσει ισχυρά κέρδη. Έτσι, και το πολυαναμενόμενο Santa Claus rally που περίμεναν οι επενδυτές για να δουν τους δείκτες να επανέρχονται στα υψηλά τους δεν έχει υλοποιηθεί, αν και έχει ακόμη λίγες ημέρες περιθώριο, ήτοι μέχρι τις 5 Ιανουαρίου, για να το καταφέρει.
Δεν είναι τυχαίο ότι η εικόνα του Δεκεμβρίου δεν ήταν τόσο καλή όσο περίμεναν και ήλπιζαν οι traders. Ο Dow και o S&P 500 κατάφεραν να παραμείνουν κερδισμένοι για το μήνα με άνοδο περίπου 1% και 0,2% αντιστοίχως, που για τον S&P 500 σηματοδοτεί και ένα σερί οκτώ ανοδικών μηνών. Ωστόσο, ο Nasdaq δεν τα κατάφερε, διακόπτοντας την ανοδική του πορεία με μηνιαία κάμψη 0,3%.
Όσον αφορά το 2026, παρότι οι δασμοί και η εύθραυστη καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζουν να δημιουργούν αντίθετους ανέμους για την επιχειρηματική κοινότητα, η σταθερότητα της οικονομίας και η μείωση του κόστους δανεισμού δημιουργούν θετικές προοπτικές.
Πάντως, για ορισμένους κλάδους τα μηνύματα είναι πιο ευνοϊκά. Οι εταιρείες μετάλλων, υλικών και συσκευασίας αναμένεται να έχουν το μεγαλύτερο όφελος, καθώς τα μέτρα προστατευτισμού ενισχύουν τις τιμές χάλυβα, ενώ οι καταναλωτικές εταιρείες αυξάνουν τον όγκο παραγωγής, τροφοδοτώντας τη ζήτηση για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης.
Κοιτάζοντας προς το 2026, η εταιρεία ερευνών αγοράς Bespoke Investment Group προειδοποιεί να μην υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για ισχυρή επίδοση της αγοράς κατά την πρώτη συνεδρίαση του νέου έτους.
Από το 1953, η διάμεση μεταβολή του S&P 500 στην έναρξη ενός νέου έτους ήταν πτώση 0,3%, αναφέρει σε σημείωμα της, προσθέτοντας ότι η χρηματιστηριακή αγορά έχει επίσης κινηθεί πτωτικά στην πρώτη συνεδρίαση κάθε ενός από τα τρία προηγούμενα χρόνια.
Πηγή: newmoney.gr
