H Wall Street περιμένει ακόμη το Santa Claus rally, τριήμερο καθοδικό σερί για τον S&P 500

Υποτονικό κλίμα στην αγορά που δεν άλλαξε ούτε μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed, που συντήρησαν την αγωνία για την πορεία της νομισματικής πολιτικής τη νέα χρονιά - Με ισχυρές επιδόσεις για όλους τους δείκτες θα "κλείσει" το 2025