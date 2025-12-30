H Wall Street περιμένει ακόμη το Santa Claus rally, τριήμερο καθοδικό σερί για τον S&P 500
Υποτονικό κλίμα στην αγορά που δεν άλλαξε ούτε μετά τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed, που συντήρησαν την αγωνία για την πορεία της νομισματικής πολιτικής τη νέα χρονιά - Με ισχυρές επιδόσεις για όλους τους δείκτες θα "κλείσει" το 2025
Το μυαλό τους στην αργία της Πρωτοχρονιάς φαίνεται πως είχαν από σήμερα οι επενδυτές στη Wall Street, με αποτέλεσμα το κλίμα στην αγορά να είναι άκρως υποτονικό και ο τζίρος των συναλλαγών χαμηλός. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι δείκτες δεν αντέδρασαν καθόλου ούτε στο περιεχόμενο των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της Federal Reserve, στις αρχές Δεκεμβρίου.
Συγκεκριμένα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,20% στις 48.367 μονάδες, ο S&P 500 κατέγραψε ελαφρά κάμψη 0,14% στις 6.896 μονάδες και ο Nasdaq έχασε 0,24% φτάνοντας τις 23.419 μονάδες.
Με την επίδοση αυτή, ο S&P 500 συμπλήρωσε ένα τριήμερο καθοδικό σερί παραμένοντας έτσι – τουλάχιστον για την ώρα μακριά – από το περίφημο Santa Claus rally που θέλει τον δείκτη να καταγράφει μέση άνοδο 1,3% την περίοδο από 24 Δεκεμβρίου έως 5η Ιανουαρίου. Αν και υπάρχει ακόμη χρόνος για να «πιάσει» την επίδοση αυτή και να τηρήσει την ιστορική παράδοση.
Σε κάθε περίπτωση, η Wall Street οδεύει προς μια ακόμη κερδοφόρα χρονιά, παρά τις αρνητικές θύελλες που δημιούργησαν οι δασμοί Τραμπ και οι απειλές των εμπορικών πολέμων. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί περίπου 17% από την αρχή του έτους, ο Dow Jones περίπου 14%, που αποτελεί την καλύτερη επίδοση του από το 2021 και Nasdaq μετρά κέρδη άνω του 21%.
Στη σημερινή συνεδρίαση, οι δείκτες παρουσίαζαν μικρές διακυμάνσεις από νωρίς και δεν φάνηκαν να επηρεάζονται ούτε από τη δημοσιοποίηση των πρακτικών της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Δεκεμβρίου.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου έδειξαν μεν ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed θα ήταν δεκτικοί σε περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων, εφόσον ο πληθωρισμός συνεχίσει να αποκλιμακώνεται με την πάροδο του χρόνου. Όμως, το γεγονός ότι ο δείκτης παραμένει σε υψηλά επίπεδα για την ώρα, αναγκάζει την αγορά να κρατά «μικρό καλάθι».
Εξάλλου, τα πρακτικά αποτύπωσαν ξεκάθαρα το κλίμα διχασμού που επικρατεί στους κόλπους της Fed και τις μεγάλες διαφωνίες μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, κάτι που είναι λίαν αμφίβολο ότι θα αλλάξει γρήγορα. Αυτό σημαίνει πως ούτε στη συνεδρίαση του Ιανουαρίου το τοπίο θα είναι καλύτερο, αιτιολογώντας και τις χαμηλές προσδοκίες των traders για τέταρτη μείωση επιτοκίων.
Είναι χαρακτηριστικό πως στα προγνωστικά για το 2026, οι επενδυτές τείνουν πλέον να προσεγγίζουν το σενάριο δύο ακόμη μειώσεων επιτοκίων, αντί για τις τρεις που είχαν προεξοφλήσει νωρίτερα τον Δεκέμβριο.
Για να συνεχίσει υψηλότερα το χρηματιστήριο τον επόμενο χρόνο, απαιτείται μια «ήπια» Fed, επεσήμανε η Αμάντα Αγκάτι, της PNC Asset Management Group.
Πέρα από τη δημοσίευση των πρακτικών της Fed, γενικότερα απουσιάζουν τις τελευταίες ημέρες σημαντικοί καταλύτες που θα μπορούσαν να κινήσουν τις αγορές, καθώς η ροή ειδήσεων και οι όγκοι συναλλαγών παραμένουν υποτονικοί.
Παρόλα αυτά, οι επενδυτές έχουν λόγους να είναι αισιόδοξοι μπαίνοντας στο νέο έτος, «βλέποντας» σταθερά καλή πορεία της αμερικανικής οικονομίας όπως και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.
Σε επίπεδο μετοχών, στις κερδισμένες βρέθηκε η Meta Platforms έπειτα από την είδηση για την εξαγορά της startup τεχνητής νοημοσύνης Manus, ενώ άλμα κατέγραψε η Boeing, αφού εξασφάλισε σημαντικό συμβόλαιο ύψους 8,58 δισ. δολαρίων με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, γεγονός που ενίσχυσε την εμπιστοσύνη στον αμυντικό κλάδο.
Η ανάκαμψη των πολύτιμων μετάλλων, χρυσού και ασημιού, μετά το χθεσινό sell-off ωφέλησε αντιστοίχως και τις μεταλλουργικές επιχειρήσεις όπως η Newmont και η Hecla Mining και σε μικρότερο βαθμό οι Regencell Bioscience και AngloGold Ashanti.
Αντίθετα, στις μετοχές που εμφάνισαν απώλειες βρέθηκε η Tesla, καθώς οι εκτιμήσεις για τις παραδόσεις οχημάτων για το τετράμηνο ήταν κατώτερες των προσδοκιών, επηρεάζοντας αρνητικά τον τίτλο στο ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας γύρω από τις τεχνολογικές μετοχές.
Με τον ίδιο τρόπο κι άλλες τεχνολογικές μεγάλης κεφαλαιοποίησης, όπως η Apple, η Nvidia και η Palantir υπέκυψαν στις αρνητικές πιέσεις.
Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκαν και χρηματοπιστωτικές μετοχές, όπως της Goldman Sachs και της American Express, οι οποίες επηρεάστηκαν από την αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων και τη μεταβλητότητα στην καταναλωτική ζήτηση, λειτουργώντας σαν βαρίδι για τον Dow Jones.
Στην αγορά ομολόγων, οι τάσεις ήταν μεικτές, με το 10ετές να ανεβαίνει ανεπαίσθητα στο 4,12% και το 2ετές να πέφτει στο 3,44%.
