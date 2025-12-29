Εφορία: Πληρωμές άνω των €5 δισ. ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου, τα πρόστιμα για όσους χάσουν τις προθεσμίες
Τι πρέπει να πληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους: δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας 2026, ΦΠΑ και ενεργές ρυθμίσεις -
Αντιμέτωποι με ένα βαρύ πακέτο φορολογικών υποχρεώσεων συνολικού ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ βρίσκονται εκατομμύρια φορολογούμενοι λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή του 2025. Το τέλος της χρονιάς συνοδεύεται από σωρευτικές πληρωμές φόρων και τελών, με τις προθεσμίες να λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου και τον κίνδυνο προστίμων να ενεργοποιείται άμεσα για όσους καθυστερήσουν.
Στο «καλάθι» των πληρωμών περιλαμβάνονται η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ για το 2025, η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος για φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, ο ΦΠΑ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, καθώς και οι μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Μέχρι το τέλος του μήνα οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλουν την 10η δόση του ΕΝΦΙΑ, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται περίπου στα 185 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την τελευταία δόση του φόρου ακινήτων για το τρέχον έτος, η οποία πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα για να αποφευχθούν τόκοι.
Ταυτόχρονα, λήγει και η 6η δόση του φόρου εισοδήματος. Για τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τα νοικοκυριά, το ποσό της δόσης φτάνει συνολικά τα 620 εκατ. ευρώ, ενώ για τα νομικά πρόσωπα ξεπερνά τα 935 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης αφορά και φέτος τις επιχειρήσεις.
Σημαντικό μέρος των πληρωμών αφορά και τα τέλη κυκλοφορίας του 2026, συνολικού ύψους περίπου 1,25 δισ. ευρώ. Η εμπρόθεσμη καταβολή τους έως τις 31 Δεκεμβρίου είναι κρίσιμη, καθώς από την Πρωτοχρονιά ξεκινούν αυτόματα τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή.
Συγκεκριμένα, αν τα τέλη εξοφληθούν έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, επιβάλλεται πρόστιμο 25% επί του ποσού. Αν η πληρωμή γίνει μέσα στον Φεβρουάριο, το πρόστιμο ανεβαίνει στο 50%, ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 και μετά προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών, δηλαδή διπλασιασμός της οφειλής. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις μερικής εξόφλησης ή πλήρους μη πληρωμής.
Παράλληλα, έως το τέλος του έτους πρέπει να πληρωθούν και οι μηνιαίες δόσεις των ρυθμίσεων που «τρέχουν». Η μη εμπρόθεσμη καταβολή τους συνεπάγεται αυξημένες επιβαρύνσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κίνδυνο απώλειας της ρύθμισης.
