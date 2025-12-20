Οικονομική ενίσχυση με 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο δίνει ο Δήμος Σουλίου

Η απόφαση του δήμου να θεσπίσει οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νεογέννητο παιδί όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Αθανάσιος Ντάνης, δεν είναι μια απλή κοινωνική παροχή, είναι μια πολιτική επιλογή, με βαθύ συμβολισμό και ουσία