Wall Street: Παρασύρθηκαν οι δείκτες από την τεχνολογική πτώση – Ανησυχία για την Oracle

Κλείσιμο

Με κόκκινο πρόσημο έκλεισαν οι κύριοι δείκτες στη Wall Street την Τετάρτη 17/12, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να απομακρύνουν κεφάλαια από μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, επηρεασμένοι από ένα δημοσίευμα που υποστήριζε ότι ο κύριος χρηματοδοτικός εταίρος της Oracle υποχώρησε από τη συμφωνία για ένα από τα κέντρα δεδομένων της.Αναλυτικότερα, ο Dow Jones σημείωσε πτώση κατά 0,47% στις 47.885 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε καθοδικά κατά 1,16% στις 6.721 μονάδες ενώ ο Nasdaq έκανε βουτιά κατά 1,81% στις 22.693 μονάδες.Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόμενη μέρα απωλειών για τον S&P 500.Η Oracle έκανε βουτιά πάνω από 5%, καθώς αναφέρθηκε ότι η Blue Owl Capital, ο μεγαλύτερος χρηματοδοτικός εταίρος για το νέο data center της εταιρείας στο Μίσιγκαν, δεν θα στηρίξει τη συμφωνία των 10 δισ. δολαρίων. Η Oracle διέψευσε αργότερα την αναφορά και δήλωσε ότι το έργο προχωρά κανονικά.Οι επενδυτές ανησυχούν τις τελευταίες εβδομάδες για τα ρίσκα που συνδέονται με σχέδια χρηματοδότησης για την κατασκευή κέντρων δεδομένων. Η Oracle διέψευσε δημοσίευμα του Bloomberg την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το οποίο είχε καθυστερήσει κάποια έργα για την OpenAI, διαβεβαιώνοντας ότι συνεχίζονται κανονικά.Άλλες μετοχές συνδεδεμένες με τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης υπέστησαν επίσης πτώση την Τετάρτη. Η μετοχή της Broadcom, κατασκευαστή μικροτσίπ, έχασε πάνω από 4%, ενώ η Nvidia υποχώρησε κατά 3% και η Advanced Micro Devices έχασε πάνω από 5%. Η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, σημείωσε πτώση 3%.«Οπωσδήποτε έχουμε δει μια σαφή στροφή από τις μεγάλες αναπτυσσόμενες μετοχές προς τις πιο σταθερές και αξιόπιστες μεγάλες μετοχές αξίας, και αυτό που βλέπουμε πραγματικά είναι ότι οι επενδυτές προετοιμάζονται για μία στρατηγική άμυνας για το επόμενο έτος», δήλωσε ο Μπράιαν Μούλμπερι, διαχειριστής χαρτοφυλακίων της Zacks Investment Management. «Η πραγματική ερώτηση που τίθεται είναι: “Ποιες εταιρείες θα μπορέσουν να κεφαλαιοποιήσουν αυτές τις πολύ μεγάλες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη;”»Η Oracle και η Broadcom, μαζί με άλλες εταιρείες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έχουν καταγράψει σημαντικές απώλειες τον Δεκέμβριο, έναν μήνα κατά τον οποίο οι επενδυτές στρέφονται προς σταθερούς τομείς, όπως οι χρηματοοικονομικές εταιρείες. Μέχρι σήμερα, η Oracle και η Broadcom έχουν υποχωρήσει πάνω από 12% και 18% αντίστοιχα.Ο Μούλμπερι αναμένει ότι η στροφή από τις υπερτιμημένες μετοχές και προς τομείς με «πιο δίκαιες αποτιμήσεις» θα συνεχιστεί και το 2026. Πιστεύει ότι αυτή η τάση – μαζί με την αβεβαιότητα γύρω από τη νομισματική πολιτική – μπορεί να προκαλέσει αυξημένη μεταβλητότητα.