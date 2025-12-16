Δημήτρης Κοπελούζος: Σκληρός ανταγωνισμός στα FSRU, υψηλές ταρίφες στον κάθετο διάδρομο και χαμηλές αποδόσεις
Το στοίχημα του δεύτερου FSRU στην Αλεξανδρούπολη που το κόστος εκτινάσσεται στα 650 εκατ. ευρώ
Σε φάση έντονης αναδιάταξης εισέρχεται η αγορά των πλωτών τερματικών σταθμών επαναεριοποίησης LNG (FSRU), καθώς το κόστος κατασκευής νέων μονάδων έχει εκτοξευθεί, την ώρα που ο ανταγωνισμός μεταξύ χωρών εντείνεται. Τα νέα έργα καλούνται πλέον να υλοποιηθούν χωρίς τις γενναίες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του παρελθόντος, σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον τιμών και αυξανόμενων επιλογών για τους αγοραστές.
Την ίδια στιγμή, τερματικά LNG σε χώρες όπως η Πολωνία, η οποία ετοιμάζεται για το δεύτερο FSRU, η Λιθουανία και η Κροατία λειτουργούν ήδη ή επεκτείνονται, έχοντας το πλεονέκτημα τόσο γεωγραφικής εγγύτητας προς τις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όσο και χαμηλότερων συνολικών μεταφορικών επιβαρύνσεων. Ιδιαίτερα η Κροατία και η Πολωνία έχουν επωφεληθεί από πολύ υψηλά ποσοστά επιδότησης έως και 80%, γεγονός που τους επιτρέπει να προσφέρουν χαμηλότερες ταρίφες και υψηλότερες αποδόσεις. Διόλου αμελητέα δεν είναι η παρουσία της Τουρκίας με πέντε FSRU και άλλα δύο στα σκαριά καθώς αποκτά τεράστια δυναμικότητα LNG. Με τον τρόπο αυτό ενισχύει τον ανταγωνισμό τιμών παρότι είναι στο στόχαστρο της Ευρώπης για τις προμήθειες ρωσικού αερίου.
Ο ιδρυτής της Gastrade Δημήτρης Κοπελούζος που λειτουργεί το πρώτο FSRU στην Αλεξανδρούπολη προέβλεψε χθες σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους ότι το κόστος για την δημιουργία του δεύτερου τερματικού που σχεδιάζει η εταιρεία στη Θράκη έχει εκτιναχθεί στα 650 εκατομμύρια.
