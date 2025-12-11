Τέλος στα «μπαλώματα» στον σιδηρόδρομο, έρχονται μακροχρόνια συμβόλαια συντήρησης
Πρόβλεψη για ρήτρα καταγγελίας της σύμβαση με τους ιταλικούς σιδηροδρόμους αν δεν παραδοθούν σύγχρονα τρένα ως το 2027
Την οριστική εγκατάλειψη της εποχής των «μπαλωμάτων» στον σιδηρόδρομο και την καθιέρωση μακροχρόνιων συμβάσεων συντήρησης Service Level Agreement (SLA) για ολόκληρα τμήματα γραμμής, προγραμματίζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όπως ανακοίνωσε χθες ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
Το 2026 όπως είπε, θα είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία θα υπάρχουν αποσπασματικές συμβάσεις για μεμονωμένα τμήματα του σιδηροδρόμου καθώς το κράτος θα συνομιλεί πλέον με έναν ανάδοχο για την υποδομή, τα συστήματα ασφαλείας, την ηλεκτροκίνηση και τη συντήρηση σε κάθε μεγάλο άξονα.
Μιλώντας από το βήμα του συνεδρίου του ΤΜΕΔΕ, ο κ. Κυρανάκης δήλωσε ότι το καλοκαίρι του 2026; δίχως καμία άλλη αναβολή θα είναι έτοιμη η σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη, πλήρως εξοπλισμένη με 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ETCS. Ήδη όλα τα τρένα που θα κινούνται στη γραμμή διαθέτουν λειτουργικό ETCS, ενώ οι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε προσομοιωτή και όχι αποκλειστικά στο πεδίο.
Παράλληλα, ο Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε χθες και στη συμφωνία με την ιταλικών συμφερόντων Hellenic Train, η οποία έχει δεσμευθεί για επένδυση 300 εκατ. ευρώ και προμήθεια 23 νέων τρένων έως το 2027. «Αν μέχρι τότε η Ελλάδα δεν έχει τα νέα τρένα, το Δημόσιο αποκτά για πρώτη φορά το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση πριν το 2035», υπογράμμισε, χαρακτηρίζοντας τη ρήτρα αυτή ως ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, ανεξάρτητα από το ποιος θα βρίσκεται στην κυβέρνηση.
Το 2026 παραδίδεται το Αθήνα-Θεσσαλονίκη
