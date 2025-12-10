Γκριμάλντι: «Λάθος οι περιφερειακές λύσεις για τα καύσιμα – Κινδυνεύει η ευρωπαϊκή ναυτιλία»
Γκριμάλντι: «Λάθος οι περιφερειακές λύσεις για τα καύσιμα – Κινδυνεύει η ευρωπαϊκή ναυτιλία»
Ο πρόεδρος του International Chamber of Shipping και επικεφαλής του Ομίλου Γκριμάλντι προειδοποιεί από τις Βρυξέλλες για τις επιπτώσεις του ETS, την έλλειψη ναυτικών και τον κατακερματισμό των πολιτικών αποανθρακοποίησης
Με μια από τις πιο αιχμηρές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, ο Εμανουέλ Γκριμάλντι —πρόεδρος του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS), Managing Director του Grimaldi Group και πρώην πρόεδρος της ECSA— μίλησε στο συνέδριο για τα 60 χρόνια της Ένωσης Ευρωπαίων Πλοιοκτητών. Έθεσε στην κορυφή της ατζέντας την έλλειψη ναυτικών, την ανάγκη επανεκπαίδευσης 800.000 ανθρώπων, τις γεωπολιτικές απειλές, αλλά και τις λανθασμένες ευρωπαϊκές πολιτικές για την αποανθρακοποίηση, που, όπως είπε, απειλούν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. «Αν συνεχίσουμε έτσι, η Ευρώπη θα πέσει από το 35% στο 25% του παγκόσμιου στόλου. Οταν ήμουν πρόεδρος στην ECSA ήταν 40/», προειδοποίησε.
Ο Εμάνουελ Γκριμάλντι ξεκίνησε αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ναυτικοί στην πανδημία. «Πολλοί δεν είχαν πρόσβαση σε νοσοκομεία, άλλοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν σπίτι, ενώ οι εμβολιασμοί έγιναν τελευταίοι σε πολλές χώρες. Όλος ο κόσμος έμεινε στο σπίτι χάρη στους ναυτικούς, αλλά δεν τους φέρθηκαν δίκαια», είπε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο Εμάνουελ Γκριμάλντι ξεκίνησε αναφερόμενος στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ναυτικοί στην πανδημία. «Πολλοί δεν είχαν πρόσβαση σε νοσοκομεία, άλλοι δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν σπίτι, ενώ οι εμβολιασμοί έγιναν τελευταίοι σε πολλές χώρες. Όλος ο κόσμος έμεινε στο σπίτι χάρη στους ναυτικούς, αλλά δεν τους φέρθηκαν δίκαια», είπε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE