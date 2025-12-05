Napul’e: Η κορυφαία ναπολιτάνικη πίτσα στην Ελλάδα σε ένα ιταλικό εστιατόριο που έγινε θεσμός
Το όνομα Napul’e στην Βάρη κρύβει στο εσωτερικό του ένα σπουδαίο ιταλικό εστιατόριο και την ιστορία του ιδιοκτήτη του Francesco Granata
Ο Francesco Granata πριν γίνει Pizzaiolo ήταν γιατρός (αναισθησιολόγος) προτού μια στροφή της μοίρας αλλά και οι οικογενειακές του καταβολές του δώσουν το εισιτήριο εισόδου στον μαγικό κόσμο της ιταλικής γευστικής παράδοσης. Η ιατρική του ιδιότητα τον προίκισε με την εμμονή στη λεπτομέρεια, την ακρίβεια και τη σχολαστικότητα. Η αγάπη του στη γνώση δίχως τέλος, και η εμμονή στην λεπτομέρεια για χάριν της αυθεντικής Ναπολιτάνικης πίτσας του έδωσαν τον τίτλο ενός από τους 100 καλυτέρους pizzaiolo του κόσμου από τον ιταλικό θεσμό των 100 Best Pizza Awards για το 2025. Εκεί οπού η θέση Νο 61 ήρθε με μια πίτσα με κρέμα κάστανο στη βάση, βούτυρο από μανιτάρια πορτσίνι, καπνιστή μοτσαρέλα και πούδρα κακάο στην κορυφή.
Με οδηγό το συναίσθημα
Στο Napul’e ανάμεσα σε 8 διαφορετικά είδη αυθεντικής Ναπολιτάνικης πίτσας με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την επιδραστική ξεροψημένη και καψαλισμένη ζύμη που βγαίνει από τον παραδοσιακό ξυλόφουρνο με πυρότουβλα -φτιάχτηκε ειδικά για το εστιατόριο από Ιταλούς τεχνίτες- αυτό το τόσο γοητευτικό cornicione, το στεφάνι της, πάντα θα βρίσκω τον απαραίτητο χρόνο για να δοκιμάζω ξανά και ξανά την Pizza Marinara. Σάλτσα από ντομάτες, δαμασκηνά San Marzano, Pomodoro Vesuvius confit, κάπαρη από την Παντελερία, ελιές κάλαμων και ρίγανη από την Ήπειρο.
Ο ίδιος κατάγεται από μια παραδοσιακή οικογένεια στην Νάπολη με μπαμπά κρεοπώλη και μαμά φουρνάρισσα. Λάτρευε τα οικογενειακά κυριακάτικα φαγητά και με αυτό το συναίσθημα για οδηγό δημιούργησε το δικό του εστιατόριο.
