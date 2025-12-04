Αναβάθμιση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το έργο που δίνει νέες δυνατότητες στον εμπορικό προβλήτα
Αναβάθμιση στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το έργο που δίνει νέες δυνατότητες στον εμπορικό προβλήτα
Ολοκληρώθηκε η εκβάθυνση του λιμανιού, ήδη πέντε εμπορικά πλοία φορτοεκφορτώνουν ταυτόχρονα στον νέο εμπορικό προβλήτα
Ολοκληρώθηκε η βυθοκόρηση (απομάκρυνση υλικών και εκβάθυνση) του λιμένα Αλεξανδρούπολης, ένα έργο που αναβαθμίζει σημαντικά τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του λιμανιού. Η βυθοκόρος M/V BREUGHEL ολοκλήρωσε το έργο σε λιγότερο από δύο μήνες, με συνεχή 24ωρη εργασία.
Η παραδοθείσα λιμενολεκάνη του νέου εμπορικού προβλήτα έχει πλέον βάθος 12 μέτρα, ενώ ο δίαυλος προσέγγισης έχει μήκος 2.500 μέτρα με βάθος 12,5 μέτρα, επιτρέποντας τη διέλευση μεγαλύτερων πλοίων και την ταυτόχρονη φόρτωση/εκφόρτωση πολλαπλών πλοίων.
Ήδη, σήμερα, πέντε εμπορικά πλοία φορτοεκφορτώνουν ταυτόχρονα στον νέο εμπορικό προβλήτα, επιβεβαιώνοντας την άμεση αξιοποίηση των υποδομών.
Το έργο αυτό ανοίγει νέες προοπτικές για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και τη δυναμική ανάπτυξη της περιοχής, ενισχύοντας τη διασύνδεσή της με διεθνείς εμπορικούς δρόμους.
Πηγή: evros24.gr
