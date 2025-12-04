Νέο «παράθυρο» για αυξημένες ροές αερίου στον διάδρομο Ελλάδας – Ουκρανίας
Οι διαχειριστές των Βαλκανίων επιλέγουν νέο διασυνοριακό σημείο για να αντιμετωπίσουν την συμφόρηση στα σύνορα Ρουμανίας - Βουλγαρίας
Μια σημαντική αναβάθμιση στον ενεργειακό διάδρομο Ελλάδας–Ουκρανίας δρομολογούν οι διαχειριστές φυσικού αερίου των Βαλκανίων, οι οποίοι επιλέγουν την προσθήκη ενός νέου διασυνοριακού σημείου και την έγκριση γενναίας έκπτωσης 36,5% στα τιμολόγια μεταφοράς.
Σε επιστολή που εστάλη χθες 3 Δεκεμβρίου στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειριστές (ΤSOs) από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία και Μολδαβία προτείνουν την ένταξη του Giurgiu–Ruse στις Διαδρομές 1, 2 και 3, ανοίγοντας τον δρόμο για περισσότερες ποσότητες αερίου που θα μπορούν να μετακινούνται από την Ελλάδα –μέσω IGB και TAP– προς την Ουκρανία.
Η νέα χωρητικότητα θα διατίθεται μηνιαία από τον Δεκέμβριο 2025 έως τον Απρίλιο του 2026, με ήδη αυξημένο ενδιαφέρον από την αγορά.
