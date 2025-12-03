Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ
Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα αυξήθηκαν οι τιμές τον Νοέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του ΙΕΛΚΑ
Στο 1,75% η αύξηση του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ τον φετινό Νοέμβριο - Τα προϊόντα που κατέγραψαν μειώσεις τιμών
Αύξηση της τάξεως του 1,75% σημείωσε τον Νοέμβριο ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2024 ενώ σε σχέση με τον Οκτώβριο παρέμεινε αμετάβλητος (-0,05%), όπως προκύπτει από τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ). Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριο 2025) καταγράφει αύξηση +1,06%.
Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες: φρέσκα φρούτα και λαχανικά (-7,37%), απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού (-3,65%), τρόφιμα παντοπωλείου (-3,60%), τροφές και είδη για κατοικίδια (-3,01%) και είδη μιας χρήσης, οικιακά είδη(-1,87%).
Σύμφωνα με την έρευνα, οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά (η μείωση προέρχεται από την κατηγορία των λαχανικών η οποία ευνοείται το τελευταίο διάστημα από τις καιρικές συνθήκες) και στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού.
Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Νοέμβριο 2025 σε σχέση με τον Νοέμβριο 2024 καταγράφονται στις κατηγορίες: είδη πρωινού & ροφήματα (+13,12%), φρέσκα κρέατα (+12,72%), μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη (+10,67%), φρέσκα ψάρια και θαλασσινά (+5,80%) και γαλακτοκομικά & χυμοί ψυγείου (+4,63%).
