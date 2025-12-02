Πιερρακάκης: Η ένταξη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στην Euronext ενισχύει τη διεθνή θέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
Πιερρακάκης: Η ένταξη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στην Euronext ενισχύει τη διεθνή θέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς
Ο υπουργός Οικονομίας συμμετείχε σε συζήτηση με τον CEO της Euronext Στεφάν Μπουζνά στο Morgan Stanley & ATHEX Greek Investment Conference 2025
«Η ένταξη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στην Euronext αποτελεί στρατηγικό βήμα που ενισχύει τη διεθνή θέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς» σημείωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συζήτηση που είχε με τον CEO της Euronext Στεφάν Μπουζνά στο Morgan Stanley & ATHEX Greek Investment Conference 2025 .
Ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτησή του για τη συζήτηση, αναφέρει επίσης ότι η συμφωνία με τη Euronext, δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μας και εντάσσει την Ελλάδα σε μια ενιαία, βαθύτερη και πιο ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών
«Σήμερα στο Λονδίνο, στο Morgan Stanley & ATHEX Greek Investment Conference 2025, είχα μια ουσιαστική συζήτηση με τον CEO της Euronext, Stéphane Boujnah, για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές της στη νέα εποχή των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.
Η ένταξη του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στην Euronext αποτελεί στρατηγικό βήμα που ενισχύει τη διεθνή θέση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργεί νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις μας και εντάσσει την Ελλάδα σε μια ενιαία, βαθύτερη και πιο ανοιχτή ευρωπαϊκή αγορά.
Συζητήσαμε επίσης το πώς η δημοσιονομική σταθερότητα, προϊόν σκληρών μαθημάτων της προηγούμενης δεκαετίας, έχει μετατραπεί σε σταθερό παράγοντα ανάπτυξης, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας και τις προοπτικές της οικονομίας μας.
Το επόμενο βήμα, όμως, βρίσκεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο: η ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, με την άρση των εμποδίων που περιορίζουν ακόμη τη δυναμική των κεφαλαιαγορών μας. Χρειαζόμαστε τη συλλογική τόλμη και τις συνεργασίες που θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να δημιουργήσει τους δικούς της πρωταθλητές και να αξιοποιήσει πλήρως το οικονομικό της δυναμικό».
Δείτε την ανάρτησή του
