Σύγκρουση Μεγάλης Βρετανίας – Ρωσίας στα παγωμένα νερά του Αρκτικού Κύκλου
Στόχος των Βρετανών πλέον δεν είναι μόνο το φορτίο LNG αλλά οι υπηρεσίες που το στηρίζουν, όπως διαχείριση, ασφάλιση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση
Η Μεγάλη Βρετανία αναβαθμίζει τις κυρώσεις της κατά της Ρωσίας, επιλέγοντας να χτυπήσει το κρίσιμο σημείο της αρκτικής εξαγωγής LNG: τις ναυτιλιακές υπηρεσίες. Η νέα απαγόρευση σε βρετανικές εταιρείες να παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία σε πλοία που μεταφέρουν ρωσικό LNG δεν περιορίζεται στην εισαγωγή του προϊόντος, αλλά πλήττει ολόκληρη την υποδομή που καθιστά δυνατή την αρκτική ναυσιπλοΐα.
Η ανακοίνωση του Λονδίνου επεκτείνει τις απαγορεύσεις πέρα από το ίδιο το LNG. Στόχος πλέον δεν είναι το φορτίο αλλά οι υπηρεσίες που το στηρίζουν: διαχείριση, ασφάλιση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση. Το πλήγμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό για τη Seapeak Maritime, με έδρα τη Γλασκώβη, η οποία διαχειρίζεται έξι από τα 15 παγοθραυστικά Arc7 που εξυπηρετούν το Yamal LNG. Τα πλοία αυτά μετέφεραν πέρσι 7,56 εκατ. τόνους LNG, αξίας σχεδόν 4 δισ. δολαρίων.
Το Λονδίνο ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχουν εξαιρέσεις για αρκτικές επιχειρήσεις ή για ice-class πλοία, καθιστώντας σαφή την πρόθεση να περιοριστεί η ικανότητα της Ρωσίας να παραδίδει αέριο.
