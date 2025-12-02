Η Netflix υπέβαλε νέα, βελτιωμένη προσφορά για τη Warner Bros Discovery

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο επεισόδιο του πόντκαστ «The Town» που αναρτήθηκε την Παρασκευή, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον (των ταινιών Avatar, Titanic, όπως και της σειράς ταινιών Terminator, μεταξύ άλλων) εναντιώθηκε στην πιθανή εξαγορά της WBD από τη Netflix, έκρινε πως θα ήταν καταστροφική, καθώς εκτίμησε πως η ηγεσία της πλατφόρμας θα δώσει έμφαση στη μετάδοση περιεχομένου από την ίδια, υπονομεύοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες.