Τα ελληνικά λιμάνια πρωτοστάτησαν στις θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ το 2024 σύμφωνα με τη Eurostat
Η Ελλάδα αύξησε τους επιβάτες της κατά 7,1 εκατ. - Στα πιο πολυσύχναστα λιμάνια ο Πειραιάς
Το 2024, τα λιμάνια της Ελλάδας και της Ιταλίας κατέγραψαν τους περισσότερους επιβάτες στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Η Ιταλία υποδέχθηκε 93,5 εκατ. επιβάτες (22,7% του συνόλου), ενώ η Ελλάδα 81,1 εκατ. (19,7%). Τρίτη ήρθε η Δανία με 41,3 εκατ. επιβάτες.
Τα τρία πιο πολυσύχναστα λιμάνια ήταν ιταλικά: Μεσσήνη (11,4 εκατ.), Ρέτζιο ντι Καλάμπρια (11,2 εκατ.) και Νάπολη (11 εκατ.), ενώ ο Πειραιάς βρέθηκε τέταρτος με 10 εκατ. επιβάτες.
Σημειώνεται ότι από το 2019 έως το 2024, η Ελλάδα αύξησε τους επιβάτες της κατά 7,1 εκατ. (+9,7%), η Ιταλία κατά 7 εκατ. (+8%) και η Μάλτα κατά 2 εκατ. (+14,9%). Αντίθετα, Σουηδία, Φινλανδία και Γερμανία κατέγραψαν σημαντικές μειώσεις.
Συνολικά, τα λιμάνια της ΕΕ υποδέχθηκαν 412,3 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με το 2023, αν και η κίνηση παραμένει ελαφρώς χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2019 (-1,4%).
