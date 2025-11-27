Επιδότηση έως 90% για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών – Το νέο πρόγραμμα που αλλάζει την αγορά
Επιδότηση έως 90% για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών – Το νέο πρόγραμμα που αλλάζει την αγορά
Το νέο πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ επιδοτεί ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών έως 90%, με στόχο να ενεργοποιηθούν χιλιάδες κλειστά ακίνητα και να αυξηθεί η προσφορά κατοικίας - Προβλέπονται διευρυμένα κριτήρια και παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης
Συνεχίζοντας την προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει εκ νέου σε απόλυτη προτεραιότητα τις παρεμβάσεις που μπορούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών. Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα ακόμη εργαλείο στήριξης, ένα πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών διαμερισμάτων, το οποίο προβλέπει άμεση επιχορήγηση έως και 80%, με δυνατότητα αύξησης στο 90% για συγκεκριμένες κατηγορίες.
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους και έχει στόχο να επανέλθει στην αγορά σημαντικό μέρος των περίπου 750.000 κλειστών ακινήτων σε όλη τη χώρα. Υπολογίζεται ότι αρχικά θα ωφεληθούν περίπου 20.000 ιδιοκτήτες, ενώ για πρώτη φορά μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο κλειστά αλλά και ανοιχτά ακίνητα που σήμερα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με προηγούμενες δράσεις.
Κίνητρα για την ενεργοποίηση κλειστών κατοικιών
Στόχος είναι οι κατοικίες να ανακαινιστούν και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε να διατεθούν προς μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενισχύοντας έτσι την προσφορά στην αγορά. Για τα ανοιχτά ακίνητα, το πρόγραμμα επιδιώκει να αναβαθμιστεί συνολικά το οικιστικό απόθεμα, ώστε παλαιότερα σπίτια να αποκτήσουν νέα προοπτική.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, έως 300 ευρώ/τ.μ., και μπορεί να φτάσει το μέγιστο ποσό των 36.000 ευρώ ανά κατοικία.
Ενεργειακή αναβάθμιση και είδη παρεμβάσεων
Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση θα περιλαμβάνει επιδότηση 80%–90% με κάλυψη έως 300 ευρώ/τ.μ., δίνοντας έμφαση σε εργασίες ανακαίνισης αλλά και σε ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Υποχρεωτικά προβλέπεται αναβάθμιση τουλάχιστον μίας ενεργειακής κλάσης, με ενδεικτικές παρεμβάσεις όπως νέα κουφώματα, συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσίφωνες, θερμομόνωση ταράτσας ή τέντες.
Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, τοποθέτηση νέων πλακιδίων, αλλαγή δαπέδων, καθώς και ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου.
Η επιχορήγηση αυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και επιπλέον 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με ΑμεΑ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό μέχρι το 90%. Οι δαπάνες ανακαίνισης πρέπει να αποτελούν 60%–80% του συνολικού κόστους της αίτησης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις το υπόλοιπο 20%–40%.
Προϋποθέσεις και όρια
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακίνητα με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, ενώ η μέγιστη επιφάνεια ορίζεται στα 120 τ.μ.. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους αιτούντες και επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για περισσότερα του ενός ακίνητα, ώστε να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαθέσιμη κατοικία.
Παρεμβάσεις και για ακίνητα των ΟΤΑ
Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους και έχει στόχο να επανέλθει στην αγορά σημαντικό μέρος των περίπου 750.000 κλειστών ακινήτων σε όλη τη χώρα. Υπολογίζεται ότι αρχικά θα ωφεληθούν περίπου 20.000 ιδιοκτήτες, ενώ για πρώτη φορά μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο κλειστά αλλά και ανοιχτά ακίνητα που σήμερα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με προηγούμενες δράσεις.
Κίνητρα για την ενεργοποίηση κλειστών κατοικιών
Στόχος είναι οι κατοικίες να ανακαινιστούν και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε να διατεθούν προς μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενισχύοντας έτσι την προσφορά στην αγορά. Για τα ανοιχτά ακίνητα, το πρόγραμμα επιδιώκει να αναβαθμιστεί συνολικά το οικιστικό απόθεμα, ώστε παλαιότερα σπίτια να αποκτήσουν νέα προοπτική.
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, έως 300 ευρώ/τ.μ., και μπορεί να φτάσει το μέγιστο ποσό των 36.000 ευρώ ανά κατοικία.
Ενεργειακή αναβάθμιση και είδη παρεμβάσεων
Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση θα περιλαμβάνει επιδότηση 80%–90% με κάλυψη έως 300 ευρώ/τ.μ., δίνοντας έμφαση σε εργασίες ανακαίνισης αλλά και σε ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Υποχρεωτικά προβλέπεται αναβάθμιση τουλάχιστον μίας ενεργειακής κλάσης, με ενδεικτικές παρεμβάσεις όπως νέα κουφώματα, συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσίφωνες, θερμομόνωση ταράτσας ή τέντες.
Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, τοποθέτηση νέων πλακιδίων, αλλαγή δαπέδων, καθώς και ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου.
Η επιχορήγηση αυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και επιπλέον 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με ΑμεΑ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό μέχρι το 90%. Οι δαπάνες ανακαίνισης πρέπει να αποτελούν 60%–80% του συνολικού κόστους της αίτησης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις το υπόλοιπο 20%–40%.
Προϋποθέσεις και όρια
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ακίνητα με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, ενώ η μέγιστη επιφάνεια ορίζεται στα 120 τ.μ.. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους αιτούντες και επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για περισσότερα του ενός ακίνητα, ώστε να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαθέσιμη κατοικία.
Παρεμβάσεις και για ακίνητα των ΟΤΑ
Παράλληλα με το πρόγραμμα για ιδιώτες, προωθείται και δράση σε περιφερειακό επίπεδο, η οποία θα επιτρέπει την ανακαίνιση δημοτικών ή περιφερειακών κατοικιών σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί οικονομική στέγη σε δημόσιους υπαλλήλους – από εκπαιδευτικούς μέχρι γιατρούς και αστυνομικούς – για τους οποίους το υψηλό κόστος ενοικίου καθιστά συχνά αδύνατη τη μετακίνησή τους σε απομακρυσμένες περιοχές.
Τα ανακαινισμένα ακίνητα θα παραχωρούνται με μακροχρόνια μίσθωση στους ΟΤΑ, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τα διαθέτουν στους δημόσιους λειτουργούς όπου υπάρχει ανάγκη.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι το στεγαστικό αποτελεί κοινή πρόκληση, με την Αθήνα να βιώνει εντονότερα το πρόβλημα λόγω της δεκαετούς κρίσης και της καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας.
www.newmoney.gr
Τα ανακαινισμένα ακίνητα θα παραχωρούνται με μακροχρόνια μίσθωση στους ΟΤΑ, οι οποίοι με τη σειρά τους θα τα διαθέτουν στους δημόσιους λειτουργούς όπου υπάρχει ανάγκη.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι το στεγαστικό αποτελεί κοινή πρόκληση, με την Αθήνα να βιώνει εντονότερα το πρόβλημα λόγω της δεκαετούς κρίσης και της καθίζησης της οικοδομικής δραστηριότητας.
www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα