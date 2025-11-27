Επιδότηση έως 90% για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών – Το νέο πρόγραμμα που αλλάζει την αγορά

Κλείσιμο

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θέτει εκ νέου σε απόλυτη προτεραιότητα τις παρεμβάσεις που μπορούν να αυξήσουν την προσφορά κατοικιών. Η κυβέρνηση ετοιμάζει ένα ακόμη εργαλείο στήριξης, ένα πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών διαμερισμάτων, το οποίο προβλέπει άμεση επιχορήγηση έως και 80%, με δυνατότητα αύξησης στο 90% για συγκεκριμένες κατηγορίες.Το πρόγραμμα, προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ενεργοποιηθεί από τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους και έχει στόχο να επανέλθει στην αγορά σημαντικό μέρος των περίπου 750.000 κλειστών ακινήτων σε όλη τη χώρα. Υπολογίζεται ότι αρχικά θα ωφεληθούν περίπου 20.000 ιδιοκτήτες, ενώ για πρώτη φορά μπορούν να ενταχθούν όχι μόνο κλειστά αλλά και ανοιχτά ακίνητα που σήμερα χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια σε σχέση με προηγούμενες δράσεις.Κίνητρα για την ενεργοποίηση κλειστών κατοικιώνΣτόχος είναι οι κατοικίες να ανακαινιστούν και στη συνέχεια είτε να κατοικηθούν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες είτε να διατεθούν προς μίσθωση για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενισχύοντας έτσι την προσφορά στην αγορά. Για τα ανοιχτά ακίνητα, το πρόγραμμα επιδιώκει να αναβαθμιστεί συνολικά το οικιστικό απόθεμα, ώστε παλαιότερα σπίτια να αποκτήσουν νέα προοπτική.Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο, έως 300 ευρώ/τ.μ., και μπορεί να φτάσει το μέγιστο ποσό των 36.000 ευρώ ανά κατοικία.Ενεργειακή αναβάθμιση και είδη παρεμβάσεωνΣύμφωνα με πληροφορίες, η δράση θα περιλαμβάνει επιδότηση 80%–90% με κάλυψη έως 300 ευρώ/τ.μ., δίνοντας έμφαση σε εργασίες ανακαίνισης αλλά και σε ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Υποχρεωτικά προβλέπεται αναβάθμιση τουλάχιστον μίας ενεργειακής κλάσης, με ενδεικτικές παρεμβάσεις όπως νέα κουφώματα, συστήματα θέρμανσης, ηλιακοί θερμοσίφωνες, θερμομόνωση ταράτσας ή τέντες.Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, τοποθέτηση νέων πλακιδίων, αλλαγή δαπέδων, καθώς και ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου.Η επιχορήγηση αυξάνεται κατά 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές και επιπλέον 5% για τρίτεκνους, πολύτεκνους και οικογένειες με ΑμεΑ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό μέχρι το 90%. Οι δαπάνες ανακαίνισης πρέπει να αποτελούν 60%–80% του συνολικού κόστους της αίτησης, ενώ οι ενεργειακές παρεμβάσεις το υπόλοιπο 20%–40%.Προϋποθέσεις και όριαΔικαίωμα συμμετοχής έχουν ακίνητα με οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου 1990, ενώ η μέγιστη επιφάνεια ορίζεται στα 120 τ.μ.. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τους αιτούντες και επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για περισσότερα του ενός ακίνητα, ώστε να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαθέσιμη κατοικία.Παρεμβάσεις και για ακίνητα των ΟΤΑ