Tράπεζα Κύπρου: Αναβάθμιση σε ΒΒΒ από τη Fitch
Η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη τη συνεχιζόμενη βελτίωση του αυτόνομου πιστοληπτικού προφίλ της τράπεζας λόγω περαιτέρω μείωσης των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού, καλών προοπτικών κερδοφορίας και ικανοποιητικών κεφαλαιακών αποθεμάτων
H Fitch Ratings αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Τράπεζας Κύπρου σε ‘BBB’ από ‘BBB-’ με σταθερές προοπτικές.
Η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει τη βελτίωση της αξιολόγησης του κυπριακού λειτουργικού περιβάλλοντος σε ‘bbb’, που αντανακλά την εκτίμηση του οίκου για βελτιωμένες επιχειρηματικές και χρηματοοικονομικές προοπτικές για τις κυπριακές τράπεζες λόγω συνεχιζόμενης οικονομικής ανάπτυξης, μειούμενης ανεργίας και χαμηλότερου ιδιωτικού χρέους. Η αναβάθμιση λαμβάνει επίσης υπόψη τη συνεχιζόμενη βελτίωση του αυτόνομου πιστοληπτικού προφίλ της Τράπεζας Κύπρου λόγω περαιτέρω μείωσης των προβληματικών στοιχείων ενεργητικού, καλών προοπτικών κερδοφορίας και ικανοποιητικών κεφαλαιακών αποθεμάτων.
Οι αξιολογήσεις του συγκροτήματος αντανακλούν την ισχυρή ανταγωνιστική του θέση ως μία από τις κορυφαίες εγχώριες τράπεζες στη μικρή κυπριακή αγορά. Οι αξιολογήσεις υποστηρίζονται επίσης από σταθερή χρηματοδότηση μέσω καταθέσεων, την καλή κερδοφορία, την ικανοποιητική κεφαλαιοποίηση και τη βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού.
