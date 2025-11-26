Προειδοποίηση ΔΝΤ προς Γερμανία: Κίνδυνος χρόνιας στασιμότητας χωρίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει έδαφος εάν δεν προχωρήσει σε αποφασιστικές διαρθρωτικές αλλαγές - Το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1% για το 2026 και επιτάχυνση στο 1,5% το 2027