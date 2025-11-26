Προειδοποίηση ΔΝΤ προς Γερμανία: Κίνδυνος χρόνιας στασιμότητας χωρίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις
Προειδοποίηση ΔΝΤ προς Γερμανία: Κίνδυνος χρόνιας στασιμότητας χωρίς τολμηρές μεταρρυθμίσεις
Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης κινδυνεύει να χάσει έδαφος εάν δεν προχωρήσει σε αποφασιστικές διαρθρωτικές αλλαγές - Το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1% για το 2026 και επιτάχυνση στο 1,5% το 2027
Η Γερμανία κινείται σε τροχιά χαμηλής ανάπτυξης και κινδυνεύει να υστερήσει σημαντικά τα επόμενα χρόνια αν δεν προχωρήσει σε «τολμηρές μεταρρυθμίσεις», προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ετήσια έκθεση Article IV για τη χώρα.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 1% το 2026, ελαφρώς υψηλότερα από τις προηγούμενες εκτιμήσεις του Οκτωβρίου, για να επιταχυνθεί στο 1,5% το 2027. Παρ’ όλα αυτά, οι κίνδυνοι για την προοπτική της οικονομίας «παραμένουν καθοδικοί».
Το Ταμείο σημειώνει ότι οι αυξημένες δημόσιες επενδύσεις μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να στηρίξουν την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, ωστόσο δεν επαρκούν από μόνες τους. Όπως τονίζει, «χωρίς περαιτέρω τολμηρές μεταρρυθμίσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Γερμανία θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει ένα διαρκώς δύσκολο αναπτυξιακό περιβάλλον τα επόμενα χρόνια».
Η έκθεση λειτουργεί ως ένα ακόμη σήμα κινδύνου για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η οποία παρά τις αρχικές ελπίδες για ανάκαμψη με τη βοήθεια δημοσιονομικών κινήτρων, δεν έχει καταφέρει να μετατρέψει την πολιτική βούληση σε δυναμική ανάπτυξης. Μόλις πριν λίγες ημέρες, οι σύμβουλοι του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς αναθεώρησαν προς τα κάτω τις δικές τους προβλέψεις, εκτιμώντας πλέον ανάπτυξη κάτω από 1% για το 2026.
