JPMorgan για ΔΕΗ: Νέα τιμή-στόχος €20,5 και σύσταση οverweight μετά το Capital Markets Day
Αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις της τιμής στόχου για τη ΔΕΗ σε συνέχεια του Capital Markets Day
Για σταθερή ανάπτυξη (Steady as it grows) κάνει λόγο η JPMorgan σε νέο report της για τη ΔΕΗ, με αφορμή το πρόσφατο Capital Markets Day του ομίλου, όπου παρουσίασε το ανανεωμένο business plan.
Ο επενδυτικός οίκος αναβάθμισε την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 20,5 ευρώ, από 18,5 ευρώ προηγουμένως, με ορίζοντα έως τον Δεκέμβριο του 2027. Σε σχέση με την τιμή της ΔΕΗ στις 25 Νοεμβρίου (17,5 ευρώ) το περιθώριο ανόδου υπολογίζεται σε πάνω από 17%. Ταυτόχρονα, η JPMorgan διατηρεί τη σύσταση οverweight (υπεραπόδοση).
Σύμφωνα με το report, η πρόσφατη Capital Markets Day της ΔΕΗ επιβεβαίωσε την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας προς την κερδοφορία, η οποία ξεπερνά τους περισσότερους ανταγωνιστές της. Ο συνδυασμός επέκτασης εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ (με ετήσιο ρυθμό αύξησης 21% την περίοδο 2025-2028 και στόχο τα 12,7 GW, με πάνω από το 50% ήδη επαρκώς απομειωμένο από κινδύνους), απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων (εντός χρονοδιαγράμματος μέχρι το τέλος του 2026) και συνεχιζόμενων επενδύσεων στα δίκτυα [συνολικό μέσο ετήσιο RAB (Regulated Asset Base – Ρυθμιζόμενη Βάση Περιουσιακών Στοιχείων) 5% το διάστημα 2025-2028 στα €6,5 δισ.] στηρίζουν το επενδυτικό αφήγημα.
