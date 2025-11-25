«Black week» για Shein, AliExpress, Temu: Ξεκινά ο πόλεμος της Ευρώπης με τις ασιατικές πλατφόρμες εμπορίου
Τέλος τα «δωρεάν» πακέτα, έρχονται τέλη, δασμοί και ΦΠΑ - Πώς η Ευρώπη επιχειρεί να βάλει φραγμό σε πλατφόρμες τύπου Shein, AliExpress και Temu - Αύριο 26/11 η απάντηση του Ευρωκοινοβουλίου
Νυν ο … «κατά πάντων αγών» στη μάχη του διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου. Το σχέδιο ψηφίσματος που φτάνει αύριο 26/11 στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καλεί την Κομισιόν να δράσει ώστε να μπει φραγμός σε πλατφόρμες τύπου Shein, AliExpress και Temu, με επιχείρημα την παραβίαση των κανόνων της ΕΕ και πώληση παράνομων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων παιδικής πορνογραφίας που εντοπίστηκαν σε έρευνα των γαλλικών αρχών για τη Shein.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την ψηφιακή ασφάλεια και την ασφάλεια των προϊόντων, ενίσχυση τελωνείων και μηχανισμών εποπτείας της αγοράς, καθώς και τη δυνατότητα απαγόρευσης λειτουργίας μη συμμορφούμενων πλατφορμών εντός ΕΕ.
Λίγες μέρες αργότερα, στο Ecofin της 12ης Δεκεμβρίου, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρώπης θα καταθέσουν και αυτοί προτάσεις για συγκεκριμένα τελωνειακά μέτρα, για την ανάσχεση των απευθείας -και ουσιαστικά αφορολόγητων- πωλήσεων στην Ευρώπη από Κίνα και τρίτες χώρες.
Την ίδια στιγμή, και λόγω Black Friday, οι κινεζικές –και όχι μόνο– πλατφόρμες δίνουν τη μάχη της τελευταίας στιγμής με καταιγισμό διαφημίσεων και προσφορών, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερο το «παράθυρο» της σημερινής χαλαρότερης τελωνειακής μεταχείρισης.
Η αυριανή ψηφοφορία κλείνει (;) πολιτικά τη συζήτηση που άνοιξε με το σκάνδαλο Shein στη Γαλλία, όπου βρέθηκαν παράνομα υλικά παιδικής πορνογραφίας στην πλατφόρμα, προκαλώντας σοκ στην κοινή γνώμη και πιέσεις προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Τελικό ζητούμενο είναι η δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής τελωνειακής πλατφόρμας, όπου όχι μόνο θα επιβάλλονται τέλη πριν την εισαγωγή, αλλά θα ελέγχεται και θα απορρίπτεται στο τελωνείο ως ακατάλληλο για πώληση, ό,τι εισάγεται και δεν συμμορφώνεται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πλήρως και το ταχύτερο δυνατόν τα εργαλεία της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και του πλαισίου για τη γενική ασφάλεια προϊόντων, επιβάλλοντας αυστηρούς ελέγχους ιχνηλασιμότητας εμπόρων, απομάκρυνση παράνομων προϊόντων και αυξημένη προστασία ανηλίκων.
Η μάχη της «πλατφόρμας»Η υφιστάμενη απαλλαγή «de minimis» από δασμούς και ΦΠΑ για δέματα κάτω των 150 ευρώ επέτρεψε την έκρηξη φθηνών απευθείας αποστολών από Κίνα προς Ευρωπαίους καταναλωτές, με 4,6 δισ. πακέτα χαμηλής αξίας να μπαίνουν στην ΕΕ πέρυσι, πάνω από 90% εκ των οποίων από κινεζικές αποστολές.
