Προϋπολογισμός 2026: Μισθοί, φόροι και συντάξεις στο επίκεντρο των παρεμβάσεων

Ο προϋπολογισμός του 2026 ενσωματώνει παρεμβάσεις 5,94 δισ. ευρώ, με μισθολογικές αυξήσεις, φοροελαφρύνσεις, μέτρα για συντάξεις, ακίνητα και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ το νέο πακέτο της ΔΕΘ δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για το 2027