Προϋπολογισμός 2026: Μισθοί, φόροι και συντάξεις στο επίκεντρο των παρεμβάσεων
Προϋπολογισμός 2026: Μισθοί, φόροι και συντάξεις στο επίκεντρο των παρεμβάσεων
Ο προϋπολογισμός του 2026 ενσωματώνει παρεμβάσεις 5,94 δισ. ευρώ, με μισθολογικές αυξήσεις, φοροελαφρύνσεις, μέτρα για συντάξεις, ακίνητα και ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ το νέο πακέτο της ΔΕΘ δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο για το 2027
Η νέα οικονομική χρονιά διαμορφώνεται με σαφές αποτύπωμα παρεμβάσεων, καθώς ο προϋπολογισμός του 2026 ενσωματώνει ένα εκτεταμένο πλέγμα μέτρων που αγγίζουν τον πυρήνα της καθημερινότητας: εισοδήματα, φορολογία, ακίνητα, συντάξεις και ειδικά μισθολόγια. Η κυβέρνηση επιχειρεί να χτίσει έναν προϋπολογισμό «τριών ταχυτήτων», διατηρώντας ενεργές τις παρεμβάσεις που νομοθετήθηκαν μέσα στο 2025, εισάγοντας τις νέες δεσμεύσεις που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και συνεχίζοντας τη δυναμική μέτρων που ήδη απέδωσαν δημοσιονομικό αποτέλεσμα από τον προηγούμενο προϋπολογισμό.
Το συνολικό ύψος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων αναμένεται να φθάσει τα 5,94 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025, ενώ 1,76 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στο νέο πακέτο μέτρων που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι παρεμβάσεις καλύπτουν μισθούς, φόρους, τεκμήρια, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ στα νησιά και κίνητρα για την αγορά ακινήτων.
• τις νέες παρεμβάσεις της ΔΕΘ,
• τις ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2025 και παραμένουν ενεργές,
• τις ήδη ενσωματωμένες δράσεις από τον προηγούμενο προϋπολογισμό, οι οποίες συνεχίζουν να αποδίδουν.
Παράλληλα, προβλέπεται:
– σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (38 εκατ. ευρώ),
– αναμόρφωση τεκμηρίων διαβίωσης (40 εκατ. ευρώ),
– διατήρηση του 50% της αύξησης συντάξεων χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά (75 εκατ. ευρώ),
– μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά Β. Αιγαίου, Σαμοθράκη και μικρά Δωδεκάνησα (25 εκατ. ευρώ),
Το συνολικό ύψος των δημοσιονομικών παρεμβάσεων αναμένεται να φθάσει τα 5,94 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2025, ενώ 1,76 δισ. ευρώ αντιστοιχούν στο νέο πακέτο μέτρων που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ειδικές κατηγορίες εργαζομένων βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς οι παρεμβάσεις καλύπτουν μισθούς, φόρους, τεκμήρια, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ στα νησιά και κίνητρα για την αγορά ακινήτων.
Τρεις ταχύτητες μέτρων το 2026Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς παρουσίασαν την αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού, υπογραμμίζοντας ότι τα μέτρα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
• τις νέες παρεμβάσεις της ΔΕΘ,
• τις ρυθμίσεις που θεσμοθετήθηκαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2025 και παραμένουν ενεργές,
• τις ήδη ενσωματωμένες δράσεις από τον προηγούμενο προϋπολογισμό, οι οποίες συνεχίζουν να αποδίδουν.
Τα νέα μέτρα για το 2026Κομβικό ρόλο έχει η αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εστίαση στις οικογένειες με παιδιά, στους νέους και στη μεσαία τάξη, μέτρο με κόστος 1.218 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, προβλέπεται:
– σταδιακή κατάργηση ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους (38 εκατ. ευρώ),
– αναμόρφωση τεκμηρίων διαβίωσης (40 εκατ. ευρώ),
– διατήρηση του 50% της αύξησης συντάξεων χωρίς συμψηφισμό με την προσωπική διαφορά (75 εκατ. ευρώ),
– μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε νησιά Β. Αιγαίου, Σαμοθράκη και μικρά Δωδεκάνησα (25 εκατ. ευρώ),
– ελάφρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς με μείωση κατά 50% του ελάχιστου εισοδήματος (10 εκατ. ευρώ).
Στον προϋπολογισμό του 2026 παραμένουν ενεργές ρυθμίσεις όπως η επιστροφή ενός ενοικίου (230 εκατ. ευρώ), η ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο (360 εκατ. ευρώ), η αύξηση του εθνικού ΠΔΕ (500 εκατ. ευρώ) και η διεύρυνση της φαρμακευτικής κάλυψης (100 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, καταγράφονται παρεμβάσεις για υγεία, χαμηλοσυνταξιούχους, μισθολογικές ενισχύσεις και αναβαθμίσεις κτηρίων, δείχνοντας τη βασική στρατηγική του προϋπολογισμού: να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή και να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική.
Το οικονομικό στοίχημα της επόμενης χρονιάς είναι πλέον ξεκάθαρο: σταθερότητα, ανάπτυξη και στοχευμένη κοινωνική προστασία μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Μισθολογικές παρεμβάσεις και ειδικά επιδόματαΙδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα σώματα ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τα νέα μισθολογικά αποφέρουν δημοσιονομικό αντίκτυπο 162 εκατ. ευρώ, ενώ η νέα οργανωτική δομή δημιουργεί εξοικονόμηση 77 εκατ. ευρώ. Προβλέπεται επίσης αύξηση αποζημίωσης οπλιτών (25 εκατ. ευρώ), αναπροσαρμογές στα μισθολόγια ασφαλείας (127 εκατ. ευρώ) και 30 εκατ. ευρώ για το Υπουργείο Εξωτερικών. Στα σωφρονιστικά καταστήματα εισάγεται επίδομα ιδιαιτέρων καθηκόντων (6 εκατ. ευρώ), ενώ αναγνωρίζεται ως integrated master η πενταετής φοίτηση Πολυτεχνείων, με κόστος 7 εκατ. ευρώ. Το αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές ανέρχεται στα 6 εκατ. ευρώ.
Στον προϋπολογισμό του 2026 παραμένουν ενεργές ρυθμίσεις όπως η επιστροφή ενός ενοικίου (230 εκατ. ευρώ), η ενίσχυση των 250 ευρώ κάθε Νοέμβριο (360 εκατ. ευρώ), η αύξηση του εθνικού ΠΔΕ (500 εκατ. ευρώ) και η διεύρυνση της φαρμακευτικής κάλυψης (100 εκατ. ευρώ). Επιπλέον, καταγράφονται παρεμβάσεις για υγεία, χαμηλοσυνταξιούχους, μισθολογικές ενισχύσεις και αναβαθμίσεις κτηρίων, δείχνοντας τη βασική στρατηγική του προϋπολογισμού: να στηριχθεί η κοινωνική συνοχή και να διατηρηθεί η αναπτυξιακή δυναμική.
Διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίαςΟ υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς υπογράμμισε ότι η άσκηση για το 2026 ολοκληρώνεται με πλήρη κάλυψη του δημοσιονομικού χώρου. Για το 2027, όπως αναφέρθηκε, τα περιθώρια παραμένουν ανοικτά μόνο εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση του χρέους, η ανάπτυξη και η επιτυχής εφαρμογή των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής.
Το οικονομικό στοίχημα της επόμενης χρονιάς είναι πλέον ξεκάθαρο: σταθερότητα, ανάπτυξη και στοχευμένη κοινωνική προστασία μέσα σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας.
Πηγή: newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Μπελάδες με τη δικαιοσύνη για Ματσούκα και Τσιτσιπά για επικίνδυνη οδήγηση - Τι υποστήριξαν, τι προβλέπει ο νέος ΚΟΚ
Το IRIS γίνεται υποχρεωτικό - Αλλάζει ο τρόπος πληρωμών και αποδείξεων
Ουκρανός καταδίωξε τους Τούρκους ληστές του στην Αττάλεια και τους συνέθλιψε με το αυτοκίνητό του - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα