Επίδομα 250 ευρώ και αυξήσεις στις συντάξεις - Τι έρχεται για 1,4 εκατ. συνταξιούχους
Επίδομα 250 ευρώ και αυξήσεις στις συντάξεις - Τι έρχεται για 1,4 εκατ. συνταξιούχους
Πότε πληρώνεται το επίδομα, ποιοι το χάνουν - Αυξάνονται οι συντάξεις με βάση πληθωρισμό, ΑΕΠ και νέο φορολογικό
Το επίδομα 250 ευρώ για τους συνταξιούχους και οι αυξήσεις στις συντάξεις βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο, καθώς πάνω από 1,4 εκατομμύρια δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν τη μόνιμη παροχή έως το τέλος Νοεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, που έχει μόνιμο χαρακτήρα, αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2025 σε περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους.
Διαβάστε επίσης: Ποια είναι τα 4 μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων
Η μόνιμη παροχή θα καταβάλλεται χωρίς κριτήρια σε δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.
Η αύξηση των συντάξεων προκύπτει από το άθροισμα του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, διαιρούμενο διά του δύο, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
Το 2023 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά μετά από 12 έτη κατά την οποία εφαρμόστηκαν αυξήσεις στις συντάξεις.
Η σωρευτική αύξηση της περιόδου 2023-2025 ανήλθε σε 13,6% (+7,75% το 2023, +3% το 2024 και +2,4% το 2025).
Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2026 ξεκινά η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, με ωφελούμενους περίπου 671.000 συνταξιούχους.
Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2026, δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ, από τον Ιανουάριο του 2027, καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε πρόσφατα η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ, που έχει μόνιμο χαρακτήρα, αναμένεται να καταβληθεί μέχρι το τέλος Νοεμβρίου του 2025 σε περίπου 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους.
Διαβάστε επίσης: Ποια είναι τα 4 μέτρα για την ενίσχυση των συνταξιούχων
Ποιοι δικαιούνται το επίδομα των 250 ευρώΔικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, που συμπλήρωσαν το 65ο έτος της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου του 2024 και πληρούν τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: συνολικό εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους/ες ή χήρους/ες και έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/ες, ενώ η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για έγγαμους.
Η μόνιμη παροχή θα καταβάλλεται χωρίς κριτήρια σε δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων και συντάξεων ανασφάλιστων υπερηλίκων. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, χωρίς αιτήσεις, ενώ το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο.
Αυξηση στις συντάξεις από τον ΔεκέμβριοΤον Δεκέμβριο του 2025 θα εφαρμοστεί το δεύτερο μέτρο στήριξης, με την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου, οι οποίες θα είναι αυξημένες, βάσει πληθωρισμού και ΑΕΠ.
Η αύξηση των συντάξεων προκύπτει από το άθροισμα του πληθωρισμού και του ρυθμού ανάπτυξης, διαιρούμενο διά του δύο, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.
Το 2023 αποτέλεσε την πρώτη χρονιά μετά από 12 έτη κατά την οποία εφαρμόστηκαν αυξήσεις στις συντάξεις.
Η σωρευτική αύξηση της περιόδου 2023-2025 ανήλθε σε 13,6% (+7,75% το 2023, +3% το 2024 και +2,4% το 2025).
Παράλληλα, από τον Ιανουάριο του 2026 ξεκινά η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, με ωφελούμενους περίπου 671.000 συνταξιούχους.
Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο του 2026, δεν θα συμψηφίζεται το 50% της προσωπικής διαφοράς με την αύξηση της σύνταξης, ενώ, από τον Ιανουάριο του 2027, καταργείται πλήρως ο συμψηφισμός της προσωπικής διαφοράς.
Αναφόρφωση φορολογικής κλίμακαςΤέλος, οι συνταξιούχοι θα ωφεληθούν και από την αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα