Οι Χούθι «παγώνουν» τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα
Επιστολή των ανταρτών προς τη Χαμάς δηλώνει προσωρινή αναστολή των επιθέσεων, ενώ διεθνείς αναλυτές προειδοποιούν ότι η ηρεμία μπορεί να αποδειχθεί εύθραυστη
Μια επιστολή που δημοσιοποιήθηκε στο Διαδίκτυο και φέρει την υπογραφή του επικεφαλής του στρατιωτικού επιτελείου των Χούθι, Γιουσέφ Χασάν αλ-Μαντάνι, δείχνει ότι οι αντάρτες της Υεμένης αναστέλλουν προσωρινά τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της εύθραυστης παύσης των εχθροπραξιών στη Γάζα.
Η επιστολή, η οποία απευθύνεται στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, δεν φέρει ημερομηνία, ωστόσο φαίνεται να συντάχθηκε μετά την προσωρινή εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί στη Λωρίδα της Γάζας. Σε αυτήν, ο αλ-Μαντάνι σημειώνει ότι οι Χούθι θα επανεκκινήσουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις μόνο εφόσον το Ισραήλ επιστρέψει στις εχθροπραξίες.
«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και δηλώνουμε ότι εάν ο εχθρός ξαναρχίσει την επιθετικότητά του εναντίον της Γάζας, θα επιστρέψουμε στις στρατιωτικές μας επιχειρήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο.
