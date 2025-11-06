Κρυπτονομίσματα: Κατατέθηκαν οι δύο πρώτες αιτήσεις για άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα

Ακολουθούν άλλες έξι μέχρι το τέλος του χρόνου - Τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών για φόρο στα κέρδη - Τι θα ελέγχει η ΑΑΔΕ