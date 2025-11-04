Η Ουάσιγκτον δίνει ώθηση στις έρευνες υδρογονανθράκων – Επενδυτικές αποφάσεις προ των πυλών νοτιοδυτικά της Κρήτης

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο το LNG αλλά επεκτείνεται και στον τομέα του upstream , όπου οι εξελίξεις δείχνουν να επιταχύνονται