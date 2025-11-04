Η Ουάσιγκτον δίνει ώθηση στις έρευνες υδρογονανθράκων – Επενδυτικές αποφάσεις προ των πυλών νοτιοδυτικά της Κρήτης
Η Ουάσιγκτον δίνει ώθηση στις έρευνες υδρογονανθράκων – Επενδυτικές αποφάσεις προ των πυλών νοτιοδυτικά της Κρήτης
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο το LNG αλλά επεκτείνεται και στον τομέα του upstream, όπου οι εξελίξεις δείχνουν να επιταχύνονται
Η έλευση στην Αθήνα εκπροσώπων των μεγάλων αμερικανικών ενεργειακών ομίλων, στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας P-Tech, αναμένεται να συνοδευτεί από σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με την πρόοδο των ερευνών υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο το LNG αλλά επεκτείνεται και στον τομέα του upstream (έρευνα και εκμετάλλευση), όπου οι εξελίξεις δείχνουν να επιταχύνονται.
Από το μέτωπο της Chevron, που έχει αναλάβει τις παραχωρήσεις νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, τα μηνύματα χαρακτηρίζονται θετικά. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς με στόχο η σύμβαση για τα τέσσερα οικόπεδα να φτάσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από το τέλος του έτους.
Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι παραχωρήσεις νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου δραστηριοποιείται το σχήμα της ExxonMobil – Helleniq Energy. Πηγές της αγοράς δεν αποκλείουν ακόμη και ανακοινώσεις εντός των ημερών για λήψη επενδυτικής απόφασης, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για ερευνητική γεώτρηση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει σαφή επιτάχυνση του προγράμματος, καθώς μέχρι πρόσφατα η διοίκηση της Helleniq Energy τοποθετούσε τη λήψη επενδυτικής απόφασης για το 2026-2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων τρισδιάστατων ερευνών.
Σε πολιτικό επίπεδο, η κινητικότητα αυτή ερμηνεύεται ως μήνυμα εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και ως ένδειξη του ρόλου που επιδιώκει η Ελλάδα να διαδραματίσει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το ενδιαφέρον δεν αφορά μόνο το LNG αλλά επεκτείνεται και στον τομέα του upstream (έρευνα και εκμετάλλευση), όπου οι εξελίξεις δείχνουν να επιταχύνονται.
Από το μέτωπο της Chevron, που έχει αναλάβει τις παραχωρήσεις νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, τα μηνύματα χαρακτηρίζονται θετικά. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι διαδικασίες κινήθηκαν με γρήγορους ρυθμούς με στόχο η σύμβαση για τα τέσσερα οικόπεδα να φτάσει στο Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από το τέλος του έτους.
Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκονται και οι παραχωρήσεις νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου δραστηριοποιείται το σχήμα της ExxonMobil – Helleniq Energy. Πηγές της αγοράς δεν αποκλείουν ακόμη και ανακοινώσεις εντός των ημερών για λήψη επενδυτικής απόφασης, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για ερευνητική γεώτρηση μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτήσει σαφή επιτάχυνση του προγράμματος, καθώς μέχρι πρόσφατα η διοίκηση της Helleniq Energy τοποθετούσε τη λήψη επενδυτικής απόφασης για το 2026-2027, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσθετων τρισδιάστατων ερευνών.
Σε πολιτικό επίπεδο, η κινητικότητα αυτή ερμηνεύεται ως μήνυμα εμβάθυνσης των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και ως ένδειξη του ρόλου που επιδιώκει η Ελλάδα να διαδραματίσει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
«Στον αέρα» ο CEO των ΕΛΤΑ μετά το ξέσπασμα των βουλευτών της ΝΔ επί 4,5 ώρες - Ώρα αποφάσεων για το Μαξίμου
Βίντεο: O Αντετοκούνμπο «ξέρανε» τους Πέισερς με καλάθι στο φινάλε για τη νίκη των Μπακς και έκανε νόημα στους φιλάθλους να σωπάσουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα