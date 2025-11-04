Κλιματική μάχη στις Βρυξέλλες: Οι επιδιώξεις Παπασταύρου, τα στρατόπεδα και ο προβληματισμός των big oil
Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ενδιάμεσος στόχος για το 2040 – το βήμα που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050
Μία δύσκολη ισορροπία μεταξύ ρεαλισμού και φιλόδοξης κλιματικής δράσης επιχειρεί να κρατήσει σήμερα η ελληνική πλευρά στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ενδιάμεσος στόχος για το 2040 – το βήμα που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050.
Απέναντι, χώρες του Νότου και της Ανατολής –μεταξύ αυτών η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία– επισημαίνουν ότι οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές οικονομικές αφετηρίες και κοινωνικές αντοχές. Ζητούν ρήτρα αναθεώρησης και ένα πιο δίκαιο σύστημα επιμερισμού του κόστους.
Οι δύο Ευρώπες της μετάβασηςΗ συζήτηση αναδεικνύει έναν υπόγειο, αλλά ουσιαστικό, διαχωρισμό στο εσωτερικό της Ένωσης. Από το ένα στρατόπεδο είναι οι χώρες του Βορρά και της Δύσης –όπως η Γερμανία, η Ισπανία και οι σκανδιναβικές– που στηρίζουν την πρόταση για μείωση εκπομπών κατά 90% έως το 2040, χωρίς εξαιρέσεις ή καθυστερήσεις. Θεωρούν ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει σημείο αναφοράς για την παγκόσμια κλιματική πολιτική.
Απέναντι, χώρες του Νότου και της Ανατολής –μεταξύ αυτών η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βουλγαρία και η Σλοβακία– επισημαίνουν ότι οι στόχοι πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές οικονομικές αφετηρίες και κοινωνικές αντοχές. Ζητούν ρήτρα αναθεώρησης και ένα πιο δίκαιο σύστημα επιμερισμού του κόστους.
Η ελληνική στάσηΟ υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου τόνισε χθες πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην πράσινη μετάβαση, αλλά με όρους εφαρμόσιμους. «Οι φιλόδοξοι στόχοι είναι απαραίτητοι, αλλά πρέπει να συνοδεύονται από ρεαλισμό και επαρκή χρηματοδοτικά εργαλεία», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία ήδη δοκιμάζεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές πιέσεις.
