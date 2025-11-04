Κλιματική μάχη στις Βρυξέλλες: Οι επιδιώξεις Παπασταύρου, τα στρατόπεδα και ο προβληματισμός των big oil

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ενδιάμεσος στόχος για το 2040 – το βήμα που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα το 2050