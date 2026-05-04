Ντοκιμαντέρ Στο χιλιοστό: Το μυστικό ραντεβού Τσίπρα με τον Γερμανό πρέσβη και το τηλεφώνημα στον Ντράγκι με το οποίο άδειασε τον Βαρουφάκη

Λαφαζάνης: Φθηνό λαϊκίστικο σλόγκαν το θα καταργήσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο

Άγνωστες λεπτομέρειες αλλά και υπομνήσεις των δραματικών στιγμών που έζησε η χώρα την κρίσιμη περίοδο από το 2009, την ένταξη στα μνημόνια το 2010, έως την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, περιλαμβάνει το νέο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό» της Ελένης Βαρβιτσιώτη και Βικτωρίας Δενδρινού.Το πρώτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός;» επικεντρώνεται στον κλίμα πριν την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, τις προεκλογικές υποσχέσεις και την μέγγενη που σφίγγει.Για το περίφημο «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης», τις υποσχέσεις του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ το 2014, λίγο πριν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, πρωταγωνιστές και συνοδοιπόροι του τότε, είναι αποκαλυπτικοί.«Σκεφτήκαμε ότι αερολογεί, αλλά τα αυτιά ήταν ευχαριστημένα» λέει ο Πάνος Λαφαζάνης για να προσθέσει:«Οποιοδήποτε από αυτά τα μέτρα προϋπέθετε να καταργηθούν τα μνημόνια. Δεν έβγαιναν με χαρτί και στυλό, ο ίδιος έλεγε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με την τρόικα».Όσο για την προεκλογική περίφημη φράση του Τσίπρα για κατάργηση των μνημονίων με ένα νόμο και ένα άρθρο, ο Λαφαζάνης λέει: «Για να καταργήσεις τα μνημόνια θέλεις επανεξέταση όλων τω νόμων της χώρας, αυτό δεν γίνεται με ένα νόμο και ένα άρθρο, πατώντας ένα κουμπί. Του το έλεγα συνέχεια: Είναι ένα σλόγκαν δημαγωγικό λαϊκίστικο και φθηνό και η απάντησή του ήταν "ε, αυτό το θέλει ο κόσμος"».Για την άλλη περίφημη ατάκα Τσίπρα από την Κρήτη ότι «θα χορεύουν πεντοζάλη οι αγορές», ο Γιώργος Σταθάκης λέει χαμογελώντας: «Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο» για να παραδεχθεί: «Η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται και οι αγορές ήξεραν κι εμείς, σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει και το θυμικό που πρέπει να συντηρούμε...»Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος λέει ανοικτά ότι ήταν λάθος η απόφαση να καταψηφιστεί ο πρόεδρος της δημοκρατίας που πρότειναν Σαμαρά-Βενιζέλος. «Το πιο σημαντικό ήταν η απόφαση να μην ψηφίσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου. Το θεωρώ ακόμη ότι ήταν λάθος και δεν βοήθησε την μετέπειτα οικονομική πολιτική» είπε.Από την πλευρά του, ο Νίκος Παππάς υποστηρίζει ότι «τα πολιτικά κόμματα που θέλουν να πρωταγωνιστούν πρέπει όταν έρχεται η ώρα να το κάνουν».Ο Πίτερ Σόοφ, γερμανός πρέσβης στην Αθήνα, αποκαλύπτει ότι είχε μυστική συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα το 2014 στην Κουμουνδούρου. «Ήμασταν μόνο οι δυο μας, ήταν ευγενής παρά την δημόσια συγκρουσιακή ρητορική του. Αυτό που εξέλαβα ήταν η πρόθεσή του να διαμηνύσω στο Βερολίνο πως δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και πως ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνησή του θα συνεργαζόταν».