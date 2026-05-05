Πετρέλαιο: Μικρή υποχώρηση τιμών εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή
Οι αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς οι πρόσφατες επιθέσεις αποτελούν τα πρώτα σημάδια αποσταθεροποίησης της εκεχειρίας
Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν ελαφρά την Τρίτη, καθώς οι αγορές αποτιμούν τον άμεσο κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά, εν μέσω αναζωπύρωσης της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.
Τα συμβόλαια Brent υποχώρησαν κατά 0,7% στα 113,66 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κατέγραψε πτώση 1,9% στα 104,39 δολάρια, μετά τα ισχυρά κέρδη της Δευτέρας.
Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης δείχνει να δοκιμάζεται, μετά από επιθέσεις με drones και πυραύλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και αμερικανική επιχείρηση κατά ιρανικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «σβηστεί από τον χάρτη» εάν επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που προστατεύουν τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.
Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί υποστήριξε ότι «τα πρόσφατα γεγονότα στα Στενά του Ορμούζ δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», προσθέτοντας ότι η πρόοδος των συνομιλιών, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, δεν θα πρέπει να υπονομευθεί.
Επιφυλακτικές αγορές παρά τις δηλώσεις ΤραμπΑναλυτές της ING εκτιμούν ότι οι πρόσφατες επιθέσεις αποτελούν τα πρώτα σημάδια αποσταθεροποίησης της εκεχειρίας, με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές.
Όπως σημειώνουν, οι δηλώσεις του Τραμπ ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες ενδέχεται να προσφέρουν πρόσκαιρη ανακούφιση, ωστόσο η αξιοπιστία τους αμφισβητείται λόγω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης.
Αυξανόμενοι φόβοι για ελλείψεις καυσίμωνΠαρά το γεγονός ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου δεν έχουν φτάσει ακόμη σε κρίσιμα επίπεδα, η ταχεία μείωσή τους και η άνιση κατανομή εντείνουν τις ανησυχίες για τοπικές ελλείψεις.
Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι τα εύκολα διαθέσιμα αποθέματα προϊόντων διύλισης εξαντλούνται γρήγορα, ιδιαίτερα σε καύσιμα όπως η νάφθα, το υγραέριο (LPG) και τα καύσιμα αεροσκαφών.
Ο επικεφαλής της Chevron, Μάικ Γουίρθ, προειδοποίησε ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται πλέον στις τιμές: «Δεν είναι μόνο ζήτημα κόστους — είναι αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε καύσιμα», σημειώνοντας ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο αισθητές τις επόμενες εβδομάδες.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, τα συνολικά παγκόσμια αποθέματα αντιστοιχούν σήμερα σε περίπου 101 ημέρες ζήτησης, με πιθανή υποχώρηση στις 98 ημέρες έως τα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, οι συνολικοί αριθμοί αποκρύπτουν εντονότερες ελλείψεις σε συγκεκριμένες αγορές.
Η Goldman Sachs προειδοποιεί για αυξημένο κίνδυνο ελλείψεων σε χώρες όπως η Νότια Αφρική, η Ινδία, η Ταϊλάνδη και η Ταϊβάν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
