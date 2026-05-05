Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων – ΕΛΒΟ A.E., κατασκευαστής εξειδικευμένων στρατιωτικών και πολιτικών οχημάτων στην Ελλάδα και μέλος του SK Group, και ο Όμιλος Κοπελούζου ανακοινώνουν την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και την υποστήριξη των επιχειρησιακών αναγκών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Η συνεργασία εστιάζει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση στρατιωτικών και προηγμένων αμυντικών κατασκευών, αξιοποιώντας την παραγωγική βάση και την τεχνογνωσία της ΕΛΒΟ, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη εμπειρία του Ομίλου Κοπελούζου σε σύνθετα, απαιτητικά έργα υψηλής τεχνολογίας και υποδομών.
Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων, αξιόπιστων λύσεων για τις ανάγκες της άμυνας, καθώς και η περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανικής δραστηριότητας με όρους ποιότητας, καινοτομίας και στρατηγικής αυτονομίας.
