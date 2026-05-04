Αυτός είναι ο ντελιβεράς που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά, δείτε βίντεο

Φορούσε λευκό κράνος και φέρεται να έχει εμπλακεί σε έξι περιστατικά επιθέσεων

Βίντεο που καταγράφει στιγμές αμέσως μετά από επίθεση με πέτρες στην Κηφισιά ήρθε στο φως της δημοσιότητας, φωτίζοντας τη δράση του 28χρονου διανομέα που συνελήφθη από τις αρχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε σε ανυποψίαστους περαστικούς, κυρίως γυναίκες, πετώντας πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι επιθέσεις σε βάρος πέντε γυναικών και ενός άνδρα, με κοινό μοτίβο δράσης: προσέγγιζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο.

Η σοβαρότερη επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοΐου, όπου μία γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο.

Ο 28χρονος δράστης από το Πακιστάν


Από την έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι 28χρονος αλλοδαπός, εργαζόμενος ως διανομέας σε κατάστημα της περιοχής. Φορώντας κράνος, φέρεται να πραγματοποιούσε τις επιθέσεις χωρίς εμφανές κίνητρο, καθώς δεν έχει καταγραφεί απόπειρα ληστείας σε καμία από τις περιπτώσεις.

Μαρτυρίες θυμάτων κάνουν λόγο για αιφνιδιαστικές επιθέσεις που εκτυλίσσονταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε μία περίπτωση γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο, ενώ σε άλλη, νεαρή κοπέλα δέχθηκε χτύπημα στον θώρακα, αποφεύγοντας την τελευταία στιγμή τραυματισμό στο κεφάλι.

Πέτρα που πέταξε ο δράστης


Ο 28χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ αναγνωρίστηκε από τα θύματα. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του.

Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς σημειώθηκαν σε δημόσιους χώρους και χωρίς προειδοποίηση, ενισχύοντας το αίσθημα ανασφάλειας των κατοίκων.
