Προφυλακίστηκε ο 67χρονος που μπούκαρε με σφυρί σε τράπεζα στη Θεσσαλονίκη
Θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη - Στην απολογία του υποστήριξε ότι μετέβη στην τράπεζα με σκοπό να ζητήσει τα χρήματα από τη σύνταξή του
Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο 67χρονος που εισέβαλε με σφυρί σε υποκατάστημα τράπεζας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, απειλώντας τους υπαλλήλους.
Ο άνδρας που κατηγορείται για απόπειρα ληστείας και παράνομη οπλοφορία, βρέθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή και μετά τις εξηγήσεις που έδωσε πήρε το δρόμο για την φυλακή.
Ύστερα από αίτημα που υπέβαλε η αυτεπάγγελτη συνήγορος υπεράσπισης του θα διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη καθώς κατα το παρελθόν ο 67χρονος λάμβανε υποστήριξη για θέματα ψυχικής υγείας και σήμερα βρίσκεται υπό το καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία του υποστήριξε ότι μετέβη στην τράπεζα με σκοπό να ζητήσει τα χρήματα από τη σύνταξή του και δεν είχε σκοπό να απειλήσει ή να ληστέψει. Όπως είπε ο ίδιος σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους κατά τη μεταγωγή του στα δικαστήρια, «πήγα στην τράπεζα γιατί δεν μπήκε όλη η σύνταξη και δεν είχα λεφτά για να κλείσω το μαγαζί που θέλω να πάρω».
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με καταθέσεις που συγκέντρωσε η ΕΛΑΣ, ο 67χρονος το πρωί της Δευτέρας ζητούσε επιτακτικά από τους τραπεζικούς υπαλλήλους να του «καταβάλλουν ολόκληρο το ποσό της σύνταξής του» και προκάλεσε αναστάτωση.
Ο 67χρονος στον ανακριτή:
