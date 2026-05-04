Κυριάκος Μητσοτάκης: Το Κολλέγιο Αθηνών δεν πρέπει να φοβάται να αλλάξει, ό,τι δεν αλλάζει φθίνει
Κυριάκος Μητσοτάκης: Το Κολλέγιο Αθηνών δεν πρέπει να φοβάται να αλλάξει, ό,τι δεν αλλάζει φθίνει
Τις τελευταίες δεκαετίες το Κολλέγιο έχασε την κοινωνική διαστρωμάτωση που είχε, είπε ο πρωθυπουργός που μίλησε για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή του - Οι τέσσερις προκλήσεις για την επόμενη ημέρα, ανάμεσά τους αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες
Ομιλία για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Κολλεγίου Αθηνών πραγματοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το σχολείο θα πρέπει να συνεχίσει στον καινοτόμο δρόμο που ακολουθεί καθώς «ό,τι δεν αλλάζει φθίνει».
Όπως είπε στην ομιλία που απηύθυνε στο Θέατρο του Κολλεγίου, «θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στο σχολείο στο οποίο τόσο αγαπούμε να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μην φοβάται να αλλάξει. Όπως αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να αλλάξουν και πράγματα», ανέφερε μεταξύ άλλων και κατέληξε λέγοντας: «μέσα από ένα πνεύμα υγιούς συνεργασίας μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ξέρετε καλά, ό,τι δεν αλλάζει φθίνει. Και δεν θέλουμε το Κολλέγιο να φθίνει».
Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η πρώτη αφορά «την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης. Δεν νοείται το Κολλέγιο να μην βρίσκεται στην πρωτοπορία. Αναφέρω ενδεικτικά πως δημόσια σχολεία είναι σε σύμπραξη με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα στη συζήτηση για το πώς ενσωματώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση το Κολλέγιο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή».
Η δεύτερη «αφορά την σύνθεση του ίδιου του μαθητικού σώματος και κατά πόσο το Κολλέγιο εξακολουθεί να είναι ένα σχολείο που δίνει ευκαιρίες στα παιδιά ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης. Πόσα μπαίνουν μέσω εξετάσεων και πόσα μέσω άλλου τρόπου. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχασε αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση που είχε τη δική μας εποχή».
Η τρίτη πρόκληση αφορά τις οικονομικές δυνατότητες του Κολλεγίου. «Οραματίζομαι αγαπητοί πρόεδροι ένα Κολλέγιο που θα έχει ένα καταπίστευμα τόσο ισχυρό το οποία θα επιτρέπει σε όποιον μαθητή έχει τη δυνατότητα να εισέλθει αξιοκρατικά μέσα από εξετάσεις και εάν δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα δίδακτρα, αυτά να καλύπτονται από το καταπίστευμα. Πιστεύω ότι το Κολλέγιο πρέπει να θέσει αυτό τον στόχο».
Η τέταρτη «συνδέεται με τις διαφορετικές προτεραιότητες των μαθητών μας. Πώς το σχολείο θα γίνει πραγματικά ένα σχολείο συμπεριληπτικό το οποίο θα αναγνωρίζει την διαφορετικότητα, θα σέβεται και θα αναγνωρίζει τα μεγάλα προβλήματα της ψυχικής υγείας που βλέπουμε δυστυχώς να αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι και πώς αυτό θα γίνει πραγματικά μία προτεραιότητα έτσι ώστε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα στο σχολείο και να περνάνε καλά».
«Εμείς μπορεί να τα καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας και ως ένα βαθμό αυτό να το οφείλουμε στο Κολλέγιο. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι αποφοίτησαν από το Κολλέγιο με δυσάρεστες εμπειρίες, με δύσκολες εμπειρίες οι οποίες είχαν να κάνουν με πρακτικές που στην δική μας εποχή μπορεί να ήταν αποδεκτές, σήμερα όμως δεν μπορούν να είναι αποδεκτές. Οπότε η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας με όλα τα εργαλεία που μπορούμε να τους δώσουμε έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες, νομίζω πρέπει να είναι προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα 100 χρόνια. Ή ας πούμε για τα επόμενα 10 χρόνια γιατί δεν θα είμαστε εδώ στα 200 χρόνια του Κολλεγίου», συμπλήρωσε.
Δείτε την εκδήλωση στο Κολλέγιο Αθηνών:
Δείτε βίντεο: Η άφιξη του πρωθυπουργού
Το Θέατρο του Κολλεγίου ήταν κατάμεστο πριν ξεκινήσει την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης. Για αυτό τον λόγο τοποθετήθηκε και γιγαντοοθόνη σε εξωτερικό χώρο.
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:
Aναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση του Κολλεγίου Αθηνών για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του
Αγαπητά μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας, δεν θα σας κουράσω, καθώς σίγουρα δεν είστε σήμερα εδώ για να ακούσετε ομιλίες.
Θα ήθελα απλά να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή τη μεγάλη τιμή και την ευκαιρία που μου δίνετε να βρεθώ σήμερα μαζί σας και, όπως πολλοί από εσάς, να αναπολήσουμε τις σχολικές μας αναμνήσεις, από τα πρώτα μας χρόνια, Γ’ Δημοτικού εδώ, σε αυτό εδώ το campus, μέχρι την Ε’ Δημοτικού, που βρεθήκαμε πρώτοι τότε να ανοίγουμε ουσιαστικά το νέο σχολείο της Κάντζας, τα χρόνια του Γυμνασίου, τα χρόνια του Λυκείου, τις πρώτες ομιλίες τις οποίες έκανα ως πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας απ’ αυτό εδώ το βήμα, το οποίο βρισκόταν ακριβώς στην ίδια θέση.
Όλοι νομίζω ότι έχουμε τις δικές μας ξεχωριστές αναμνήσεις, τις οποίες και γιορτάζουμε, πάντα με τον δικό μας τρόπο, σε μια τέτοια σημαντική επέτειο.
Όμως, θα ζητούσα από όλους μας να μην μετατρέψουμε τη σημερινή σπουδαία γιορτή απλά σε μια ημέρα νοσταλγίας για ένα ένδοξο παρελθόν, αλλά να τη μετατρέψουμε σε μια ημέρα νέων, φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια και τι το Κολλέγιο μπορεί να σημαίνει σε αυτή τη νέα εποχή η οποία ανοίγεται μπροστά μας.
Είχα την ευκαιρία να διαβάσω τη σύντομη ομιλία την οποία έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στις 29 Μαΐου του 1929, όταν βρέθηκε και με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού χαιρέτισε τότε τη λειτουργία αυτού του καινοτόμου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τα ελληνικά δεδομένα.
Θα ήθελα πραγματικά να ξεχωρίσω μια φράση -δεν είναι η φράση την οποία παίξατε στο βίντεο-, η οποία είναι η ακόλουθη: «γνωρίζετε ότι εις τα ιδιωτικά ιδίως εκπαιδευτήρια», έλεγε τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, «γίνεται δυνατόν όπως πραγματοποιώνται αι καινοτομίαι».
Το ερώτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απευθύνουμε στους εαυτούς μας όλοι όσοι αγαπάμε το σχολείο είναι αν το Κολλέγιο σήμερα παραμένει πρωτοπόρο, τολμηρό και καινοτόμο, και τι πρέπει να κάνει για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία διατυπώθηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια.
Επιτρέψτε μου, λοιπόν, πολύ σύντομα να αναφερθώ σε τέσσερις σημαντικές προκλήσεις, όπως τις αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, ως ένας ταπεινός απόφοιτος, για την επόμενη ημέρα του Κολλεγίου.
Στην πρώτη αναφέρθηκε και ο κ. Φυλακτόπουλος και ο κ. Αντωνιάδης- δεν είναι άλλη από την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης. Δεν νοείται το Κολλέγιο να μην βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης.
Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι δημόσια σχολεία ήδη βρίσκονται σε μία σύμπραξη με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιούμε τα εργαλεία αυτά, παραδείγματος χάρη για να απλοποιούμε το έργο των καθηγητών, έτσι ώστε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην τάξη, ή για να ενισχύουμε τους μαθητές με έναν τέτοιο τρόπο, όμως, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η εργασία και η δουλειά τους δεν θα γίνεται από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Θα ήθελα, λοιπόν, πράγματι, σε αυτή τη συζήτηση για το πώς ενσωματώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, το Κολλέγιο να βρίσκεται πραγματικά στην πρώτη γραμμή.
Η δεύτερη, νομίζω, πρόκληση αφορά τη σύνθεση του ίδιου του μαθητικού σώματος και κατά το πόσο το Κολλέγιο εξακολουθεί να είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε άξια παιδιά, ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης. Πόσα παιδιά τελικά μπαίνουν στο Κολλέγιο μέσω εξετάσεων και πόσα μέσω άλλων τρόπων; Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
Ας μην κοροϊδευόμαστε, νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες το Κολλέγιο, σε έναν βαθμό, έχασε αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση, την οποία είχε σίγουρα στη δική μας εποχή, και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την ξαναβρεί.
Η τρίτη πρόκληση, που συνδέεται σε έναν βαθμό με τη δεύτερη, αφορά τις οικονομικές δυνατότητες του Κολλεγίου. Εγώ οραματίζομαι, αγαπητοί Πρόεδροι, ένα Κολλέγιο το οποίο θα έχει ένα καταπίστευμα, ένα endowment, τόσο ισχυρό -ένα, όχι δύο, ένα endowment- το οποίο θα επιτρέπει σε όποιον μαθητή, σε όποια μαθήτρια έχει τη δυνατότητα να εισέλθει αξιοκρατικά στο σχολείο μέσα από εξετάσεις και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα δίδακτρα, τα δίδακτρα αυτά να καλύπτονται από το καταπίστευμα.
Αυτό σημαίνει πραγματικά «need-blind admission» και πιστεύω ότι το Κολλέγιο πρέπει να μπορεί να θέσει αυτόν τον στόχο, και να βάλετε πιο ψηλούς στόχους για το endowment του Κολλεγίου.
Είμαι σίγουρος ότι βρίσκονται πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι θα είχαν τη διάθεση -τολμώ να πω και την υποχρέωση- να συνεισφέρουν, όχι μόνο σε μεμονωμένα έργα -και έχουν γίνει πολλά και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς του σχολείου-, αλλά και σε έναν Κολλεγιακό στόχο, που δεν μπορεί να είναι άλλος από ένα πολύ ισχυρό καταπίστευμα.
Και η τέταρτη προτεραιότητα συνδέεται με τις διαφορετικές προτεραιότητες των ίδιων των μαθητών μας: πώς το σχολείο θα γίνει πραγματικά ένα σχολείο συμπεριληπτικό, το οποίο θα αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, θα σέβεται και θα αναγνωρίζει τα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας που βλέπουμε, δυστυχώς, να αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά και έφηβοι, και πώς αυτό θα γίνει πραγματικά μία προτεραιότητα έτσι ώστε, όπως είπες αγαπητέ Αλέξη, τα παιδιά εδώ στο σχολείο πρώτα και πάνω απ’ όλα να είναι ευτυχισμένα, να περνάνε καλά.
Εμείς μπορεί να τα καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας, και σε έναν βαθμό αυτό το οφείλουμε και στο Κολλέγιο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι αποφοίτησαν από το Κολλέγιο με δυσάρεστες εμπειρίες, με δύσκολες εμπειρίες, οι οποίες είχαν να κάνουν με πρακτικές που τη δική μας εποχή μπορεί να ήταν αποδεκτές, σήμερα όμως δεν μπορούν πια να είναι αποδεκτές.
Άρα, η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας, με όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να τους δώσουμε, έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες, νομίζω ότι πρέπει να είναι μία προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα 100 χρόνια, ή για τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί δεν θα είμαστε εδώ στα 200 χρόνια του Κολλεγίου, αλλά το Κολλέγιο θα είναι σίγουρα εδώ.
Θέλω πραγματικά από καρδιάς να ευχηθώ στο σχολείο το οποίο τόσο αγαπούμε, να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μη φοβάται να αλλάξει.
Όπως αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να αλλάξουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το governance του σχολείου, και μέσα από ένα πνεύμα υγιούς συνεργασίας πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ξέρετε πολύ καλά, ό,τι δεν αλλάζει φθίνει. Και δεν θέλουμε το Κολλέγιο να φθίνει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Όπως είπε στην ομιλία που απηύθυνε στο Θέατρο του Κολλεγίου, «θέλω από καρδιάς να ευχηθώ στο σχολείο στο οποίο τόσο αγαπούμε να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μην φοβάται να αλλάξει. Όπως αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να αλλάξουν και πράγματα», ανέφερε μεταξύ άλλων και κατέληξε λέγοντας: «μέσα από ένα πνεύμα υγιούς συνεργασίας μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ξέρετε καλά, ό,τι δεν αλλάζει φθίνει. Και δεν θέλουμε το Κολλέγιο να φθίνει».
Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις προκλήσεις του μέλλοντος. Η πρώτη αφορά «την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης. Δεν νοείται το Κολλέγιο να μην βρίσκεται στην πρωτοπορία. Αναφέρω ενδεικτικά πως δημόσια σχολεία είναι σε σύμπραξη με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Θα ήθελα στη συζήτηση για το πώς ενσωματώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση το Κολλέγιο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή».
Η δεύτερη «αφορά την σύνθεση του ίδιου του μαθητικού σώματος και κατά πόσο το Κολλέγιο εξακολουθεί να είναι ένα σχολείο που δίνει ευκαιρίες στα παιδιά ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης. Πόσα μπαίνουν μέσω εξετάσεων και πόσα μέσω άλλου τρόπου. Είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχασε αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση που είχε τη δική μας εποχή».
Η τρίτη πρόκληση αφορά τις οικονομικές δυνατότητες του Κολλεγίου. «Οραματίζομαι αγαπητοί πρόεδροι ένα Κολλέγιο που θα έχει ένα καταπίστευμα τόσο ισχυρό το οποία θα επιτρέπει σε όποιον μαθητή έχει τη δυνατότητα να εισέλθει αξιοκρατικά μέσα από εξετάσεις και εάν δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα δίδακτρα, αυτά να καλύπτονται από το καταπίστευμα. Πιστεύω ότι το Κολλέγιο πρέπει να θέσει αυτό τον στόχο».
Η τέταρτη «συνδέεται με τις διαφορετικές προτεραιότητες των μαθητών μας. Πώς το σχολείο θα γίνει πραγματικά ένα σχολείο συμπεριληπτικό το οποίο θα αναγνωρίζει την διαφορετικότητα, θα σέβεται και θα αναγνωρίζει τα μεγάλα προβλήματα της ψυχικής υγείας που βλέπουμε δυστυχώς να αντιμετωπίζουν παιδιά και έφηβοι και πώς αυτό θα γίνει πραγματικά μία προτεραιότητα έτσι ώστε τα παιδιά να είναι ευτυχισμένα στο σχολείο και να περνάνε καλά».
«Εμείς μπορεί να τα καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας και ως ένα βαθμό αυτό να το οφείλουμε στο Κολλέγιο. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι αποφοίτησαν από το Κολλέγιο με δυσάρεστες εμπειρίες, με δύσκολες εμπειρίες οι οποίες είχαν να κάνουν με πρακτικές που στην δική μας εποχή μπορεί να ήταν αποδεκτές, σήμερα όμως δεν μπορούν να είναι αποδεκτές. Οπότε η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας με όλα τα εργαλεία που μπορούμε να τους δώσουμε έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες, νομίζω πρέπει να είναι προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα 100 χρόνια. Ή ας πούμε για τα επόμενα 10 χρόνια γιατί δεν θα είμαστε εδώ στα 200 χρόνια του Κολλεγίου», συμπλήρωσε.
Δείτε την εκδήλωση στο Κολλέγιο Αθηνών:
Δείτε βίντεο: Η άφιξη του πρωθυπουργού
Το Θέατρο του Κολλεγίου ήταν κατάμεστο πριν ξεκινήσει την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης. Για αυτό τον λόγο τοποθετήθηκε και γιγαντοοθόνη σε εξωτερικό χώρο.
Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:
Aναλυτικά ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση του Κολλεγίου Αθηνών για τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του
Αγαπητά μέλη της Κολλεγιακής οικογένειας, δεν θα σας κουράσω, καθώς σίγουρα δεν είστε σήμερα εδώ για να ακούσετε ομιλίες.
Θα ήθελα απλά να σας ευχαριστήσω γι’ αυτή τη μεγάλη τιμή και την ευκαιρία που μου δίνετε να βρεθώ σήμερα μαζί σας και, όπως πολλοί από εσάς, να αναπολήσουμε τις σχολικές μας αναμνήσεις, από τα πρώτα μας χρόνια, Γ’ Δημοτικού εδώ, σε αυτό εδώ το campus, μέχρι την Ε’ Δημοτικού, που βρεθήκαμε πρώτοι τότε να ανοίγουμε ουσιαστικά το νέο σχολείο της Κάντζας, τα χρόνια του Γυμνασίου, τα χρόνια του Λυκείου, τις πρώτες ομιλίες τις οποίες έκανα ως πρόεδρος της μαθητικής κοινότητας απ’ αυτό εδώ το βήμα, το οποίο βρισκόταν ακριβώς στην ίδια θέση.
Όλοι νομίζω ότι έχουμε τις δικές μας ξεχωριστές αναμνήσεις, τις οποίες και γιορτάζουμε, πάντα με τον δικό μας τρόπο, σε μια τέτοια σημαντική επέτειο.
Όμως, θα ζητούσα από όλους μας να μην μετατρέψουμε τη σημερινή σπουδαία γιορτή απλά σε μια ημέρα νοσταλγίας για ένα ένδοξο παρελθόν, αλλά να τη μετατρέψουμε σε μια ημέρα νέων, φιλόδοξων στόχων για τα επόμενα 100 χρόνια και τι το Κολλέγιο μπορεί να σημαίνει σε αυτή τη νέα εποχή η οποία ανοίγεται μπροστά μας.
Είχα την ευκαιρία να διαβάσω τη σύντομη ομιλία την οποία έκανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, στις 29 Μαΐου του 1929, όταν βρέθηκε και με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού χαιρέτισε τότε τη λειτουργία αυτού του καινοτόμου εκπαιδευτικού ιδρύματος για τα ελληνικά δεδομένα.
Θα ήθελα πραγματικά να ξεχωρίσω μια φράση -δεν είναι η φράση την οποία παίξατε στο βίντεο-, η οποία είναι η ακόλουθη: «γνωρίζετε ότι εις τα ιδιωτικά ιδίως εκπαιδευτήρια», έλεγε τότε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, «γίνεται δυνατόν όπως πραγματοποιώνται αι καινοτομίαι».
Το ερώτημα το οποίο νομίζω ότι πρέπει να απευθύνουμε στους εαυτούς μας όλοι όσοι αγαπάμε το σχολείο είναι αν το Κολλέγιο σήμερα παραμένει πρωτοπόρο, τολμηρό και καινοτόμο, και τι πρέπει να κάνει για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση του Ελευθερίου Βενιζέλου, η οποία διατυπώθηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια.
Επιτρέψτε μου, λοιπόν, πολύ σύντομα να αναφερθώ σε τέσσερις σημαντικές προκλήσεις, όπως τις αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, ως ένας ταπεινός απόφοιτος, για την επόμενη ημέρα του Κολλεγίου.
Στην πρώτη αναφέρθηκε και ο κ. Φυλακτόπουλος και ο κ. Αντωνιάδης- δεν είναι άλλη από την τεράστια πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης για το μέλλον της εκπαίδευσης. Δεν νοείται το Κολλέγιο να μην βρίσκεται στην πρωτοπορία αυτής της συζήτησης.
Θέλω να αναφέρω ενδεικτικά ότι δημόσια σχολεία ήδη βρίσκονται σε μία σύμπραξη με μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, έτσι ώστε να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιούμε τα εργαλεία αυτά, παραδείγματος χάρη για να απλοποιούμε το έργο των καθηγητών, έτσι ώστε να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στην τάξη, ή για να ενισχύουμε τους μαθητές με έναν τέτοιο τρόπο, όμως, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η εργασία και η δουλειά τους δεν θα γίνεται από τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Θα ήθελα, λοιπόν, πράγματι, σε αυτή τη συζήτηση για το πώς ενσωματώνουμε την τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση, το Κολλέγιο να βρίσκεται πραγματικά στην πρώτη γραμμή.
Η δεύτερη, νομίζω, πρόκληση αφορά τη σύνθεση του ίδιου του μαθητικού σώματος και κατά το πόσο το Κολλέγιο εξακολουθεί να είναι ένα σχολείο το οποίο δίνει πραγματικές ευκαιρίες σε άξια παιδιά, ασχέτως της οικονομικής τους κατάστασης. Πόσα παιδιά τελικά μπαίνουν στο Κολλέγιο μέσω εξετάσεων και πόσα μέσω άλλων τρόπων; Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
Ας μην κοροϊδευόμαστε, νομίζω ότι τις τελευταίες δεκαετίες το Κολλέγιο, σε έναν βαθμό, έχασε αυτή την κοινωνική διαστρωμάτωση, την οποία είχε σίγουρα στη δική μας εποχή, και νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα να την ξαναβρεί.
Η τρίτη πρόκληση, που συνδέεται σε έναν βαθμό με τη δεύτερη, αφορά τις οικονομικές δυνατότητες του Κολλεγίου. Εγώ οραματίζομαι, αγαπητοί Πρόεδροι, ένα Κολλέγιο το οποίο θα έχει ένα καταπίστευμα, ένα endowment, τόσο ισχυρό -ένα, όχι δύο, ένα endowment- το οποίο θα επιτρέπει σε όποιον μαθητή, σε όποια μαθήτρια έχει τη δυνατότητα να εισέλθει αξιοκρατικά στο σχολείο μέσα από εξετάσεις και δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώσει τα δίδακτρα, τα δίδακτρα αυτά να καλύπτονται από το καταπίστευμα.
Αυτό σημαίνει πραγματικά «need-blind admission» και πιστεύω ότι το Κολλέγιο πρέπει να μπορεί να θέσει αυτόν τον στόχο, και να βάλετε πιο ψηλούς στόχους για το endowment του Κολλεγίου.
Είμαι σίγουρος ότι βρίσκονται πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι θα είχαν τη διάθεση -τολμώ να πω και την υποχρέωση- να συνεισφέρουν, όχι μόνο σε μεμονωμένα έργα -και έχουν γίνει πολλά και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς του σχολείου-, αλλά και σε έναν Κολλεγιακό στόχο, που δεν μπορεί να είναι άλλος από ένα πολύ ισχυρό καταπίστευμα.
Και η τέταρτη προτεραιότητα συνδέεται με τις διαφορετικές προτεραιότητες των ίδιων των μαθητών μας: πώς το σχολείο θα γίνει πραγματικά ένα σχολείο συμπεριληπτικό, το οποίο θα αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα, θα σέβεται και θα αναγνωρίζει τα μεγάλα προβλήματα και τις προκλήσεις της ψυχικής υγείας που βλέπουμε, δυστυχώς, να αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά και έφηβοι, και πώς αυτό θα γίνει πραγματικά μία προτεραιότητα έτσι ώστε, όπως είπες αγαπητέ Αλέξη, τα παιδιά εδώ στο σχολείο πρώτα και πάνω απ’ όλα να είναι ευτυχισμένα, να περνάνε καλά.
Εμείς μπορεί να τα καταφέραμε σχετικά καλά στη ζωή μας, και σε έναν βαθμό αυτό το οφείλουμε και στο Κολλέγιο, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και κάποιοι οι οποίοι αποφοίτησαν από το Κολλέγιο με δυσάρεστες εμπειρίες, με δύσκολες εμπειρίες, οι οποίες είχαν να κάνουν με πρακτικές που τη δική μας εποχή μπορεί να ήταν αποδεκτές, σήμερα όμως δεν μπορούν πια να είναι αποδεκτές.
Άρα, η έμφαση στην ψυχική υγεία των παιδιών μας, με όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούμε να τους δώσουμε, έτσι ώστε να γίνουν ολοκληρωμένοι και χαρούμενοι άνθρωποι και δημιουργικοί πολίτες, νομίζω ότι πρέπει να είναι μία προτεραιότητα του σχολείου για τα επόμενα 100 χρόνια, ή για τα επόμενα 10 χρόνια, γιατί δεν θα είμαστε εδώ στα 200 χρόνια του Κολλεγίου, αλλά το Κολλέγιο θα είναι σίγουρα εδώ.
Θέλω πραγματικά από καρδιάς να ευχηθώ στο σχολείο το οποίο τόσο αγαπούμε, να συνεχίσει αυτόν τον καινοτόμο δρόμο και κυρίως να μη φοβάται να αλλάξει.
Όπως αλλάζουν οι καιροί, πρέπει να αλλάξουν και πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν και με το governance του σχολείου, και μέσα από ένα πνεύμα υγιούς συνεργασίας πιστεύω ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις. Ξέρετε πολύ καλά, ό,τι δεν αλλάζει φθίνει. Και δεν θέλουμε το Κολλέγιο να φθίνει.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα