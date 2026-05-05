Δίωξη για κακούργημα σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά που πετούσε πέτρες και τραυμάτιζε περαστικούς στην Κηφισιά, δείτε βίντεο
Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του 28χρονου ντελιβερά με καταγωγή από το Πακιστάν, ο οποίος φέρεται να πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς στην περιοχή της Κηφισιάς και της Ερυθραίας, προχώρησε σήμερα (5/5) η εισαγγελία Πρωτοδικών τα Αθήνας.
Συγκεκριμένα, στον 28χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα για επιθέσεις σε έξι άτομα. Αναλυτικότερα, σε βάρος του ποινική δίωξη αφορά: βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή για απολογία. Έχει, όμως, το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστεί.
Ο 28χρονος που φέρεται να είναι διανομές συνελήφθη από το μεσημέρι της Δευτέρας (4/5) μετά από καταγγελίες πολιτών. Μάλιστα, σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο δημοσιεύει το Star, καταγράφεται η στιγμή που ο κατηγορούμενος πετάει πέτρα στο πρόσωπο μιας γυναίκας, η οποία έκανε βόλτα με το σκυλάκι της επί της Λεωφόρου Τατοΐου, με αποτέλεσμα να σπάσουν τα δόντια της και να ματώσει. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.
Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:
Ο 28χρονος Πακιστανός ντελιβεράς είχε επιτεθεί σε έξι άτομα, ανάμεσά τους και μία 15χρονη, την οποία χτύπησε με μία μεγάλη πέτρα στον θώρακα.
Η μητέρα της ανήλικης μιλά στο protothema.gr και περιγράφει τις στιγμές τρόμου που έζησε η κόρη της στα χέρια του αδίστακτου διανομέα. Όπως λέει, το κορίτσι γλίτωσε τα χειρότερα σηκώνοντας τα χέρια για να αμυνθεί, καθώς ο αλλοδαπός τη σημάδεψε με την πέτρα στο κεφάλι.
«Σε εμάς ήταν η πρώτη επίθεση. Η κόρη μου περπατούσε αμέριμνη στην Κώστα Βάρναλη και είδε από μακριά κάτι φώτα να την τυφλώνουν. Και ξαφνικά είδε μπροστά της έναν με ένα λευκό κράνος να τη χτυπά. Δεν της είπε τίποτα, εν ψυχρώ επιτέθηκε. Ήθελε απλά να κάνει αυτό.
Τη χτύπησε στο θώρακα με μια μεγάλη πέτρα γιατί η κόρη μου πρόλαβε να βάλει το χέρι της μπροστά. Αυτός ήθελε να την πετύχει στο κεφάλι» αναφέρει η μητέρα της 15χρονης η οποία μόλις έμαθε για τις υπόλοιπες επιθέσεις πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα και κατήγγειλε το περιστατικό.
«Εμείς δεν ξέραμε ότι είχε χτυπήσει και άλλους. Εγώ το έμαθα από μια άλλη κυρία και έτσι μπήκαμε στη διαδικασία να το ψάξουμε και πήγαμε στην Ασφάλεια. Στην αρχή δεν ξέραμε μήπως αυτός είχε κάποια εμμονή με το παιδί. Η κόρη μου μόνο το μηχανάκι αναγνώρισε. Από το φόβο της δεν θυμάται τίποτα, μόνο το λευκό κράνος. Αλλά αυτός ήθελε να την πετύχει κεφάλι και πρόσωπο» τονίζει η ίδια.
Χτύπησε με μία μεγάλη πέτρα μία 15χρονη στον θώρακα, τι δήλωσε η μητέρα της
