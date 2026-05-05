FT: Οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν 2.000.000 θέσεις λόγω έλλειψης στα καύσιμα



Καύσιμα στο επίκεντρο της κρίσης



Μαζικές ακυρώσεις και αναδιάρθρωση δικτύων

Αύξηση τιμών και επιπτώσεις στους επιβάτες

Η παγκόσμια αεροπορική αγορά εισέρχεται σε μία περίοδο έντονων αναταράξεων, καθώς η ενεργειακή κρίση που πυροδοτεί η ένταση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αποτυπώνεται με άμεσο τρόπο στα δρομολόγια και τη διαθεσιμότητα θέσεων.Οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων, περιορίζοντας σημαντικά τη χωρητικότητα μέσα στον Μάιο, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν το αυξανόμενο κόστος και τις αβεβαιότητες στον εφοδιασμό καυσίμων.Σύμφωνα με τους Finacial Times, μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, περίπουέχουν αφαιρεθεί από τα παγκόσμια προγράμματα πτήσεων. Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων υποχώρησε από τα 132 εκατομμύρια στα 130 εκατομμύρια, ενώ. Η εικόνα αυτή αντανακλά τη βίαιη προσαρμογή του κλάδου στις νέες συνθήκες, με τις εταιρείες να προσπαθούν να περιορίσουν ζημίες και να διατηρήσουν βιώσιμα τα δίκτυά τους.Η βασική αιτία των ανατροπών εντοπίζεται στην εκρηκτική αύξηση του κόστους τωναεροσκαφών. Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές έχουν σχεδόνπροκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την αεροπορική βιομηχανία. Η τιμή των καυσίμων διαμορφώνεται πλέον σε επίπεδα που καθιστούν μεγάλο μέρος των δρομολογίων οριακά ή και πλήρως μη κερδοφόρα.Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζει η διαταραχή των ροών πετρελαίου από τα, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως. Η μείωση της προσφοράς έχει δημιουργήσει έντονη πίεση στις διεθνείς αγορές καυσίμων, μεταφέροντας το κόστος άμεσα στις αεροπορικές εταιρείες και κατ’ επέκταση στους επιβάτες.Παράλληλα, το κλείσιμο βασικώνέχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των αερομεταφορών. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι αποτελούσαν κρίσιμους συνδετικούς κρίκους μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, και η απώλειά τους οδηγεί σε ανακατανομή των δρομολογίων και αύξηση των χρόνων πτήσης.Οι αεροπορικές εταιρείες αντιδρούν με σειρά μέτρων, προσαρμόζοντας τα επιχειρησιακά τους μοντέλα. Σε πολλές περιπτώσεις, ακυρώνονται πτήσεις, ενώ σε άλλες αντικαθίστανται μεγάλα αεροσκάφη με, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.Στην Ευρώπη, ηξεχωρίζει με τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων, αφαιρώντας περίπου 20.000 πτήσεις από τον προγραμματισμό της για την περίοδο έως τον Οκτώβριο. Αντίστοιχα, και άλλοι μεγάλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς προχωρούν σε σημαντική μείωση της χωρητικότητας.Στην Ασία, ηπεριορίζει τόσο διεθνή όσο και εσωτερικά δρομολόγια, ενώ εταιρείες όπως η China Airlines και η All Nippon Airways αναδιαμορφώνουν τα δίκτυά τους για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Στη Μέση Ανατολή, μεγάλοι παίκτες όπως η, ηκαι ηέχουν ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις και αναπροσαρμογές πτήσεων.Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εταιρείες όπως ηαντιμετωπίζουν επίσης πιέσεις, με τη δεύτερη να προχωρά ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον κόστους.Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις εταιρείες, αλλά μεταφέρονται άμεσα. Η άνοδος του κόστους καυσίμων οδηγεί σε αυξήσεις τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ η μείωση των διαθέσιμων θέσεων περιορίζει τις επιλογές και ενισχύει την αβεβαιότητα στα ταξίδια.Η κατάσταση δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τη θερινή περίοδο, καθώς η ζήτηση παραδοσιακά αυξάνεται, ενώ η προσφορά εμφανίζεται περιορισμένη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον υψηλότερων τιμών και λιγότερων επιλογών, ενώ οι εταιρείες προσπαθούν να εξισορροπήσουν τα κόστη με τη διατήρηση της ζήτησης.