FT: Οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν 2.000.000 θέσεις λόγω έλλειψης στα καύσιμα
Οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων, περιορίζοντας σημαντικά τη χωρητικότητα μέσα στον Μάιο, σε μια προσπάθεια να διαχειριστούν το αυξανόμενο κόστος και τις αβεβαιότητες στον εφοδιασμό καυσίμων.
Σύμφωνα με τους Finacial Times, μέσα σε διάστημα μόλις δύο εβδομάδων, περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις έχουν αφαιρεθεί από τα παγκόσμια προγράμματα πτήσεων. Ο συνολικός αριθμός διαθέσιμων θέσεων υποχώρησε από τα 132 εκατομμύρια στα 130 εκατομμύρια, ενώ οι ακυρώσεις πτήσεων αγγίζουν ήδη τις 12.000. Η εικόνα αυτή αντανακλά τη βίαιη προσαρμογή του κλάδου στις νέες συνθήκες, με τις εταιρείες να προσπαθούν να περιορίσουν ζημίες και να διατηρήσουν βιώσιμα τα δίκτυά τους.
Η βασική αιτία των ανατροπών εντοπίζεται στην εκρηκτική αύξηση του κόστους των καυσίμων αεροσκαφών. Από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι τιμές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρη την αεροπορική βιομηχανία. Η τιμή των καυσίμων διαμορφώνεται πλέον σε επίπεδα που καθιστούν μεγάλο μέρος των δρομολογίων οριακά ή και πλήρως μη κερδοφόρα.
Καύσιμα στο επίκεντρο της κρίσης
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραματίζει η διαταραχή των ροών πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές διόδους παγκοσμίως. Η μείωση της προσφοράς έχει δημιουργήσει έντονη πίεση στις διεθνείς αγορές καυσίμων, μεταφέροντας το κόστος άμεσα στις αεροπορικές εταιρείες και κατ’ επέκταση στους επιβάτες.
Παράλληλα, το κλείσιμο βασικών αεροδρομίων στον Κόλπο έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των αερομεταφορών. Οι συγκεκριμένοι κόμβοι αποτελούσαν κρίσιμους συνδετικούς κρίκους μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, και η απώλειά τους οδηγεί σε ανακατανομή των δρομολογίων και αύξηση των χρόνων πτήσης.
Οι αεροπορικές εταιρείες αντιδρούν με σειρά μέτρων, προσαρμόζοντας τα επιχειρησιακά τους μοντέλα. Σε πολλές περιπτώσεις, ακυρώνονται πτήσεις, ενώ σε άλλες αντικαθίστανται μεγάλα αεροσκάφη με μικρότερα και πιο αποδοτικά, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων.
Μαζικές ακυρώσεις και αναδιάρθρωση δικτύων
Στην Ευρώπη, η Lufthansa ξεχωρίζει με τον μεγαλύτερο αριθμό ακυρώσεων, αφαιρώντας περίπου 20.000 πτήσεις από τον προγραμματισμό της για την περίοδο έως τον Οκτώβριο. Αντίστοιχα, και άλλοι μεγάλοι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς προχωρούν σε σημαντική μείωση της χωρητικότητας.
Στην Ασία, η Air China περιορίζει τόσο διεθνή όσο και εσωτερικά δρομολόγια, ενώ εταιρείες όπως η China Airlines και η All Nippon Airways αναδιαμορφώνουν τα δίκτυά τους για να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Στη Μέση Ανατολή, μεγάλοι παίκτες όπως η Emirates, η Etihad Airways και η Qatar Airways έχουν ήδη προχωρήσει σε ακυρώσεις και αναπροσαρμογές πτήσεων.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εταιρείες όπως η United Airlines αντιμετωπίζουν επίσης πιέσεις, με τη δεύτερη να προχωρά ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας, σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον κόστους.
Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στις εταιρείες, αλλά μεταφέρονται άμεσα και στους επιβάτες. Η άνοδος του κόστους καυσίμων οδηγεί σε αυξήσεις τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια, ενώ η μείωση των διαθέσιμων θέσεων περιορίζει τις επιλογές και ενισχύει την αβεβαιότητα στα ταξίδια.
Αύξηση τιμών και επιπτώσεις στους επιβάτες
Η κατάσταση δημιουργεί έντονο προβληματισμό για τη θερινή περίοδο, καθώς η ζήτηση παραδοσιακά αυξάνεται, ενώ η προσφορά εμφανίζεται περιορισμένη. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον υψηλότερων τιμών και λιγότερων επιλογών, ενώ οι εταιρείες προσπαθούν να εξισορροπήσουν τα κόστη με τη διατήρηση της ζήτησης.
Οι ευρωπαϊκές Aρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και απευθύνουν προειδοποιήσεις προς τον κλάδο. Η ανάγκη προετοιμασίας για παρατεταμένη κρίση θεωρείται κρίσιμη, καθώς η διάρκεια και η ένταση των γεωπολιτικών εντάσεων παραμένουν αβέβαιες.
Προειδοποιήσεις και κυβερνητικές παρεμβάσεις
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται μέτρα για τη διαχείριση της κατανάλωσης καυσίμων και την προστασία των επιβατών. Σε ορισμένες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ήδη δοθεί δυνατότητες στις αεροπορικές εταιρείες να συγχωνεύουν επιβάτες από διαφορετικές πτήσεις, περιορίζοντας τον αριθμό των δρομολογίων.
Παράλληλα, αναμένεται η έκδοση κατευθυντήριων γραμμών που θα αφορούν τόσο την εξοικονόμηση καυσίμων όσο και τα δικαιώματα των επιβατών σε περιπτώσεις ακυρώσεων ή καθυστερήσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της αγοράς και στη μείωση των επιπτώσεων στους ταξιδιώτες.
Η εξέλιξη της κατάστασης παραμένει αβέβαιη, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωπολιτική πορεία της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενα καύσιμα ενισχύει την ευαλωτότητά της, ενώ οι διεθνείς αγορές ενέργειας συνεχίζουν να κινούνται σε περιβάλλον έντονης μεταβλητότητας.
Αβεβαιότητα για τη συνέχεια
Οι αεροπορικές εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν ένα σύνθετο μείγμα αυξημένων δαπανών, μειωμένης προσφοράς και αβέβαιης ζήτησης. Η περικοπή 2 εκατομμυρίων θέσεων μέσα σε λίγες ημέρες αποτελεί ενδεικτικό μέγεθος της πίεσης που δέχεται ο κλάδος.
Σε αυτό το περιβάλλον, σύμφωνα πάντα με τους FT, η προσαρμοστικότητα και η διαχείριση κινδύνου καθίστανται καθοριστικοί παράγοντες επιβίωσης. Η πορεία των επόμενων μηνών θα δείξει αν οι αερομεταφορές μπορούν να επανέλθουν σε ισορροπία ή αν η κρίση θα αφήσει βαθύτερο αποτύπωμα στη δομή της παγκόσμιας αγοράς.
