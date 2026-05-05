Ο Πούτιν καρατόμησε τον επικεφαλής της υπηρεσίας αεράμυνας της Ρωσίας μετά τις διαδοχικές επιθέσεις ουκρανικών drones

Ο στρατηγός Αφζάλοφ αντικαταστάθηκε στην κεφαλή των Αεροδιαστημικών Δυνάμεων της Ρωσίας από τον Αλεξάντερ Τσαϊκό, που εμπλέκεται στις σφαγές της Μπούτσα - Πριν δύο μέρες, ουκρανικό drone χτύπησε πολυκατοικία στο κέντρο της Μόσχας, ενώ είχαν προηγηθεί πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις