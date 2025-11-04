«Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Ελεγκτικό σαφάρι της ΑΑΔΕ στα νυχτερινά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Στο μικροσκόπιο οι πίστες και τα μεγάλα μαγαζιά - Έλεγχοι για φοροδιαφυγή και αδήλωτους τζίρους με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, social media και Google Maps