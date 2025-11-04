«Πυρετός το Σαββατόβραδο»: Ελεγκτικό σαφάρι της ΑΑΔΕ στα νυχτερινά κέντρα Αθήνας και Θεσσαλονίκης
Στο μικροσκόπιο οι πίστες και τα μεγάλα μαγαζιά - Έλεγχοι για φοροδιαφυγή και αδήλωτους τζίρους με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, social media και Google Maps
Η ΑΑΔΕ βγαίνει ξανά «νύχτα» στους δρόμους της διασκέδασης. Με το σχέδιο «Πυρετός το Σαββατόβραδο», ενεργοποιεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ελέγχων στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, επιχειρώντας να βάλει τέλος στα αδήλωτα έσοδα, τη φοροδιαφυγή και τα επικίνδυνα ποτά-«μπόμπες» που κυκλοφορούν στην αγορά.
Στους ελέγχους θα αξιοποιηθούν σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία όπως τα συστήματα e-send και myDATA, αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και δεδομένα από social media, πλατφόρμες κρατήσεων και Google Maps, που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό επιχειρήσεων με ύποπτη κίνηση ή ξαφνικές αυξομειώσεις στον τζίρο.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα πραγματοποιούν εφόδους κάθε Σάββατο βράδυ στα μεγαλύτερα κέντρα διασκέδασης, παραμένοντας στους χώρους από το άνοιγμα έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Για δύο συνεχόμενα Σάββατα, ένας ελεγκτής θα βρίσκεται στο κεντρικό ταμείο και ένας άλλος στο σημείο διανομής λουλουδιών, καταγράφοντας όλες τις συναλλαγές και την έκδοση αποδείξεων.
Τα στοιχεία θα συγκριθούν με τα δεδομένα του προηγούμενου Σαββάτου, όταν δεν υπήρχε παρουσία ελεγκτών. Όπου εντοπιστούν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων και πραγματικών εισπράξεων ή των στοιχείων που αναδεικνύει ο αλγόριθμος, θα ακολουθούν επανέλεγχοι και επιβολή προστίμων. Σε σοβαρές παραβάσεις προβλέπεται ακόμη και προσωρινό λουκέτο.
Η μέθοδος αυτή, που εφαρμόστηκε πιλοτικά στις αρχές του 2025, δημιούργησε μια «βάση αναφοράς» (benchmarking) για τα μεγάλα νυχτερινά μαγαζιά. Με βάση αυτήν, η ΑΑΔΕ μπορεί να υπολογίζει με ακρίβεια τον τζίρο και τις διακυμάνσεις του κάθε καταστήματος και να παρεμβαίνει σε πραγματικό χρόνο.
Παράλληλα, θα διενεργηθούν στοχευμένοι έλεγχοι στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να εντοπιστούν περιπτώσεις «μπροστινών» ή εικονικών ιδιοκτητών, ενώ θα ζητηθεί να αποδειχθεί ο τρόπος πληρωμής αποδείξεων άνω των 500 ευρώ που δεν εμφανίζονται στο e-send ή δεν έχουν εξοφληθεί μέσω POS.
Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη ροή των αποδείξεων και θα συντονίζει τις ομάδες ελέγχου με βάση τα σήματα του αλγορίθμου, επιτρέποντας άμεση παρέμβαση όπου υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της φετινής περιόδου έχει στόχο να καθιερώσει μόνιμη εποπτεία στους πιο «θερμούς» χώρους της διασκέδασης και να δημιουργήσει ένα νέο μοντέλο ελέγχου που θα εφαρμόζεται σταδιακά και σε άλλους κλάδους με υψηλούς τζίρους και συχνές φορολογικές παραβάσεις.
