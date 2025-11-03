Ο Γεώργιος Ζανιάς νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

Ο Γεώργιος Ζανιάς, Πρόεδρος της Eurobank και ομότιμος καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξελέγη νέος Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, διαδεχόμενος τον Γκίκα Χαρδούβελη