Metlen: Με στρατηγική εξωστρέφειας, μπαίνει σε Ρουμανία και Βουλγαρία και επενδύει στις μπαταρίες

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν όροι που δύσκολα μεταφράζονται σε κάτι χειροπιαστό για όσους δεν δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Ένας από αυτούς είναι ο ΦΟΣΕ — ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης — ένας θεσμός που τα τελευταία χρόνια εξελίσσεται σε στρατηγικό κρίκο μεταξύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και των αγορών ηλεκτρισμού.



Με απλά λόγια, ο ΦΟΣΕ είναι ο «aggregator» της αγοράς. Ο ρόλος του δηλαδή είναι να συγκεντρώνει και να εκπροσωπεί στην αγορά μικρούς παραγωγούς ΑΠΕ — φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά — οι οποίοι από μόνοι τους δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν αποτελεσματικά στις πολύπλοκες διαδικασίες των αγορών ενέργειας.



Ο ΦΟΣΕ αναλαμβάνει την εκπροσώπησή τους στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, προβλέπει καθημερινά την παραγωγή τους, υποβάλλει προσφορές και αναλαμβάνει το ρίσκο που προκύπτει από τις αποκλίσεις μεταξύ προβλέψεων και πραγματικής παραγωγής — δηλαδή τις ανισορροπίες.



Μέχρι σήμερα, οι ΦΟΣΕ δραστηριοποιούνταν σχεδόν αποκλειστικά στις ΑΠΕ. Όμως, με την είσοδο των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (μπαταριών), ο ρόλος τους αλλάζει ριζικά. Η Metlen, η μοναδική ελληνική εταιρεία με ενεργό παρουσία ως ΦΟΣΕ στην Ελλάδα και την Ιταλία, ήδη εισέρχεται και στις αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, μεταφέροντας μαζί της τεχνογνωσία που ελάχιστοι διαθέτουν στις χώρες αυτές.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr



Ειδήσεις σήμερα:



Το πρώτο μήνυμα και το συρτάκι της Γκιλφόιλ στην Ελλάδα - Δείτε ποιους πολιτικούς και επιχειρηματίες κάλεσε στον Αργυρό



Συναγερμός για την κηδεία σε ανοιχτό κύκλο του 39χρονου στα Βορίζια που χτυπήθηκε από δύο όπλα - Φρούριο το χωριό, αναζητούνται 3 άτομα



Επίθεση ροτβάιλερ σε 76χρονο στην Καλαμάτα: Εκπαιδευτής σκύλων εξηγεί τι πήγε λάθος - Δεν είναι πάντα ο σκύλος το πρόβλημα