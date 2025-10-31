Μοντέλο Θεσσαλίας για την υδροδότηση της Αττικής: Το έργο «Εύρυτος» που θα εξασφαλίσει νερό για 30 χρόνια
Με ενεργοποίηση του άρθρου 55 και κλειστή πρόσκληση στις μεγάλες κατασκευαστικές, η κυβέρνηση δρομολογεί το έργο «Εύρυτος» με εκτροπή δύο ποταμών στην Ευρυτανία - Πώς θα γίνει το νοικοκύρεμα των κατακερματισμένου δικτύου ανά την επικράτεια
Μοντέλο Θεσσαλίας για το έργο του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ επιστρατεύει η κυβέρνηση για να θωρακίσει την υδροδότηση της Αττικής. Με κλειστή πρόσκληση στις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες και ενεργοποίηση του άρθρου 55 του πρόσφατου νόμου για έργα εθνικής προτεραιότητας, όπως έγινε στις υποδομές του Daniel για τη Θεσσαλία, ο διαγωνισμός για το έργο «Εύρυτος» που προβλέπει τη μερική εκτροπή δύο ποταμών στην Ευρυτανία προβάλλει το επικρατέστερο σχέδιο για να προκηρυχθεί μέσα στο καλοκαίρι του 2026 ο σχετικός διαγωνισμός.
Πρόκειται για ένα τεχνικά φιλόδοξο έργο εκτροπής, που θα συνδέσει τους ποταμούς Καρπενησιώτη και Κρικελιώτη με τον ταμιευτήρα του Εύηνου, εξασφαλίζοντας νερό για τουλάχιστον 30 χρόνια. Ωστόσο, ο χρόνος πιέζει: τα αποθέματα στους ταμιευτήρες έχουν πέσει στα 380 εκατ. κυβικά μέτρα, που είναι 250 εκατομμύρια λιγότερα από τον φυσιολογικό μέσο όρο, την ώρα που η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ υπό τον κ. Χάρη Σαχίνη έχει ήδη ειδοποιήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι το σύστημα βρίσκεται σε «κόκκινο συναγερμό».
Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στην επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου, «μέχρι το 2021 τα αποθέματα ήταν σταθερά, στο 1,1 δισ. κυβικά μέτρα. Από το 2022, όμως, η μείωση αγγίζει τα 250 εκατ. κυβικά μέτρα ανά έτος». Παράλληλα, παρατηρείται μείωση των βροχοπτώσεων κατά 25%, αύξηση της εξάτμισης κατά 15% και αύξηση της κατανάλωσης κατά 6%. «Η κλιματική αλλαγή έχει επιταχύνει τους ρυθμούς μείωσης των αποθεμάτων νερού. Γι’ αυτό πρέπει να κινηθούμε άμεσα», υπογράμμισε.
Η ΕΥΔΑΠ τονίζει ότι η «βαρυτική ροή» του Εύηνου δηλαδή η φυσική κίνηση του νερού από τα ψηλότερα σε χαμηλότερα σημεία, χάρη στην υψομετρική διαφορά μεταξύ των πηγών και του λεκανοπεδίου, είναι το μυστικό των χαμηλών τιμολογίων της Αθήνας. «Το νερό κινείται με τη φυσική του δύναμη, χωρίς αντλίες και χωρίς ρεύμα».
Σε αντίθεση με τη λίμνη Υλίκη, που χρειάζεται αντλιοστάσια για να στείλει νερό στην πρωτεύουσα, ο Εύρυτος θα λειτουργεί χωρίς ενεργειακό κόστος, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές και τα λειτουργικά έξοδα.
Οι δύο σήραγγες που θα αλλάξουν τον υδρολογικό χάρτηΗ λύση που προωθείται μέσω του έργου «Εύρυτος» προβλέπει την κατασκευή δύο σηράγγων, μήκους περίπου 14 και αντίστοιχα 6 χιλιομέτρων και διαμέτρου 4 μέτρων, που θα διοχετεύουν έως 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τον χρόνο – ποσότητα ικανή να καλύψει σχεδόν το σύνολο των ελλειμμάτων της Αττικής. Οι σήραγγες θα κατασκευαστούν σε τέτοιο ύψος ώστε να παίρνουν νερό μόνο όταν ανεβαίνει η στάθμη των δύο ποταμών, λόγω βροχοπτώσεων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή οικολογική παροχή των δύο ποταμών.
