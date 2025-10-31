Μοντέλο Θεσσαλίας για την υδροδότηση της Αττικής: Το έργο «Εύρυτος» που θα εξασφαλίσει νερό για 30 χρόνια

Με ενεργοποίηση του άρθρου 55 και κλειστή πρόσκληση στις μεγάλες κατασκευαστικές, η κυβέρνηση δρομολογεί το έργο «Εύρυτος» με εκτροπή δύο ποταμών στην Ευρυτανία - Πώς θα γίνει το νοικοκύρεμα των κατακερματισμένου δικτύου ανά την επικράτεια