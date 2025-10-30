Στην τελική φάση αδειοδοτήσεων τα δύο projects του ομίλου Κόκκαλη σε Κουφονήσια, Μύκονο
Στην τελική φάση αδειοδοτήσεων τα δύο projects του ομίλου Κόκκαλη σε Κουφονήσια, Μύκονο
Τα έργα «τρέχει» η θυγατρική Intradevelopment, η οποία έχει ενισχυμένο ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με το real estate του ομίλου Intracom Holdings
Στην τελική φάση των αδειοδοτήσεων μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους βρίσκονται δύο από τα έργα που ετοιμάζεται να «τρέξει» η Intradevelopment του ομίλου Κόκκαλη σε δύο από τους κορυφαίους προορισμούς των Κυκλάδων, σε Κουφονήσια και Μύκονο.
Οσον αφορά το πρώτο project στα Κουφονήσια, πρόκειται για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα στο Άνω Κουφονήσι, που απέκτησε ο όμιλος με στόχο την πλήρη αναβάθμιση και μετατροπή του, σταδιακά, σε συγκρότημα 5 αστέρων μαζί με τη δημιουργία κατοικιών προς πώληση, σε ένα έργο που τοποθετείται συνολικά στα πέριξ των 35 εκατ. ευρώ. Το έργο, το οποίο βρίσκεται στην τελική φάση της αδειοδότησης με στόχο οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, αφορά την ‘’Koufonisia Hotel & Resort’’ που είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχειακής μονάδας 56 δωματίων στο Κουφονήσι και εκτάσεων εντός οικισμού, με στόχο να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός νέου, ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου στο τουριστικό real estate. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πέραν της επέκτασης του υφιστάμενου ξενοδοχείου, τη δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας σε ιδιόκτητο παραλιακό οικόπεδο, καθώς και την κατασκευή βιλών προς πώληση.
Αντίστοιχα, σε φάση τελικής αδειοδότησης μέχρι το τέλος της χρονιάς βρίσκεται και το δεύτερο project, αυτό στο νησί των Ανέμων, το οποίο ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο: Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα συγκρότημα με 350 κλίνες περίπου σε συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ. που θα στεγάσει προσωπικό για τον τουρισμό, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. To συγκρότημα θα λειτουργήσει με τις προδιαγραφές μονάδας 3 αστέρων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Οσον αφορά το πρώτο project στα Κουφονήσια, πρόκειται για την υφιστάμενη ξενοδοχειακή μονάδα στο Άνω Κουφονήσι, που απέκτησε ο όμιλος με στόχο την πλήρη αναβάθμιση και μετατροπή του, σταδιακά, σε συγκρότημα 5 αστέρων μαζί με τη δημιουργία κατοικιών προς πώληση, σε ένα έργο που τοποθετείται συνολικά στα πέριξ των 35 εκατ. ευρώ. Το έργο, το οποίο βρίσκεται στην τελική φάση της αδειοδότησης με στόχο οι σχετικές διαδικασίες να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του έτους, αφορά την ‘’Koufonisia Hotel & Resort’’ που είναι ιδιοκτήτρια ξενοδοχειακής μονάδας 56 δωματίων στο Κουφονήσι και εκτάσεων εντός οικισμού, με στόχο να προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός νέου, ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου στο τουριστικό real estate. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει πέραν της επέκτασης του υφιστάμενου ξενοδοχείου, τη δημιουργία νέας ξενοδοχειακής μονάδας σε ιδιόκτητο παραλιακό οικόπεδο, καθώς και την κατασκευή βιλών προς πώληση.
Αντίστοιχα, σε φάση τελικής αδειοδότησης μέχρι το τέλος της χρονιάς βρίσκεται και το δεύτερο project, αυτό στο νησί των Ανέμων, το οποίο ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο: Το γεγονός ότι πρόκειται για ένα συγκρότημα με 350 κλίνες περίπου σε συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ. που θα στεγάσει προσωπικό για τον τουρισμό, προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του νησιού κατά τη θερινή περίοδο. To συγκρότημα θα λειτουργήσει με τις προδιαγραφές μονάδας 3 αστέρων, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάπτυξης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Εικόνα ισχύος το νέο Πεντάγωνο: Η βιοκλιματική όψη, η υπεροπλία στον αέρα και οι παρουσίες στα αποκαλυπτήρια
Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονο που αιμορραγούσε ακατάσχετα σε ασανσέρ στη Νέα Ιωνία - Δείτε φωτογραφίες
«Τρέξτε, είναι όλοι νεκροί» - Πανικός στα πρώτα τηλεφωνήματα για τη θανατηφόρα παράσυρση της 17χρονης Μαρίας Νιώτη στο Νιού Τζέρσεϊ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα