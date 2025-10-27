Estée Lauder: Η ιστορία της γυναίκας που έκανε την ομορφιά επιχείρηση

Τα πρώτα σημάδια της αυτοκρατορίας της Estée Lauder δεν βρέθηκαν σε κάποιο εργαστήριο αλλά μέσα σε μια κουζίνα. Μπουκαλάκια, φυσαλίδες, ένα τηγάνι και συνταγές πρόχειρα σημειωμένες σε χαρτοπετσέτες. Έτσι ξεκίνησε η γυναίκα που θα μετέτρεπε τις οικιακές δοκιμές σε μια εταιρεία δισεκατομμυρίων. Το περιοδικό Time την κατέταξε στους ανθρώπους που διαμόρφωσαν το πρόσωπο του 20ού αιώνα· ήταν η πρώτη γυναίκα στη λίστα και η μόνη στον χώρο της ομορφιάς, στην κατηγορία «Builders & Titans».Η Estée Lauder είχε επιμονή, αλλά και κάτι περισσότερο: έναν συνδυασμό θάρρους και κοινωνικής δεξιότητας που της άνοιγε πόρτες. Έτσι έγινε και εκείνη την ημέρα σ’ ένα κουρείο στα περίχωρα της Νέας Υόρκης. Μπήκε αποφασιστικά και ζήτησε τον υπεύθυνο. Όταν της είπαν πως δεν ήταν εκεί, έδειξε απογοήτευση. «Παράξενο», είπε, «είχαμε κανονίσει να δοκιμάσει σήμερα την καινούρια μου κρέμα». Η νεαρή κομμώτρια δεν ήξερε ότι η Estée Lauder γνώριζε πως ο υπεύθυνος έλειπε κάθε Πέμπτη. Εκείνη τη μέρα πήρε το ρίσκο και ζήτησε να εφαρμόσει η ίδια την κρέμα σε μία πελάτισσα, δωρεάν, για γνωριμία. Οι γυναίκες δοκίμασαν, ενθουσιάστηκαν και την επόμενη μέρα γύρισαν με τις φίλες τους. Η φήμη του προϊόντος εξαπλώθηκε γρήγορα και ο υπεύθυνος του κουρείου ήταν αυτός που τελικά αναζήτησε την Lauder για συνεργασία. Μέσα από τέτοιες κινήσεις δημιούργησε ένα δίκτυο συνεργασιών με κομμωτήρια σε ολόκληρη την πόλη.Η ίδια πίστευε πως δεν υπάρχουν άσχημες γυναίκες, μόνο γυναίκες που αδιαφορούν για τον εαυτό τους. Συμβούλευε πάντα τις πελάτισσές της να αποφεύγουν τα άκρα και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στα καλλυντικά. Έλεγε πως τίποτα δεν γερνάει περισσότερο μια γυναίκα από μια βαρετή απόχρωση κραγιόν ή μια βαριά πούδρα που μοιάζει με αλεύρι. Για κάθε κρέμα που πουλούσε, χάριζε ένα μικρό δείγμα ρουζ, ενώ στις τακτικές πελάτισσες πρόσφερε δείγματα τονωτικής λοσιόν. Η φήμη της απλώθηκε γρήγορα και οι πωλήσεις αυξήθηκαν.