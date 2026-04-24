Δείτε βίντεο από τους σφοδρούς ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν την Οκλαχόμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες
ΚΟΣΜΟΣ
Ανεμοστρόβιλοι Οκλαχόμα

Δείτε βίντεο από τους σφοδρούς ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν την Οκλαχόμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες

Συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις σημαντικές καταστροφές που προκλήθηκαν

Δείτε βίντεο από τους σφοδρούς ανεμοστρόβιλους που σάρωσαν την Οκλαχόμα, τουλάχιστον 10 τραυματίες
Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες τη βόρεια Οκλαχόμα στις ΗΠΑ, μετέδωσε το KOCO News, θυγατρική του ABC News.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διενεργούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τις σημαντικές καταστροφές που προκάλεσε ανεμοστρόβιλος, πλήττοντας και την Αεροπορική Βάση Βανς, η οποία βρίσκεται στην πόλη Ένιντ της Οκλαχόμα.



Η αεροπορική βάση επιβεβαίωσε τις επιπτώσεις από τον ανεμοστρόβιλο σε ανάρτηση στο Facebook σημειώνοντας ότι πραγματοποιεί τις δέουσες διαδικασίες για να διαπιστωθεί ότι όλο το προσωπικό της είναι σώο και αβλαβές.

Ο δήμαρχος του Ένιντ, ο Ντέιβιντ Μέισον, δήλωσε ότι το προσωπικό από το αστυνομικό τμήμα της πόλης και από την πυροσβεστική υπηρεσία συντονίζουν τις επιχειρήσεις έκτακτης αντιμετώπισης και κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μακριά από την περιοχή Γκρέιριτζ, η οποία επλήγη από τον ανεμοστρόβιλο.

Το γραφείο του Μέισον και η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της κομητείας Γκάρφιλντ δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters να σχολιάσουν τους τραυματισμούς.




Thema Insights

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Το ξεχωριστό Open Day που θα γίνει το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 αντλεί έμπνευση από σημαντικούς εφευρέτες και επιστήμονες, παρακινώντας τα παιδιά να ενεργοποιήσουν τη σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

45 χρόνια ΜΕΓΑ: Όταν η προσωπική υγιεινή γίνεται κοινωνική πράξη ευθύνης

Κάποια πράγματα τα θεωρούμε δεδομένα. Ένα προϊόν προσωπικής υγιεινής, μια μικρή πράξη φροντίδας, μια συνήθεια που επαναλαμβάνεται. Πίσω από αυτές τις στιγμές, υπάρχουν επιλογές που καθορίζουν το πώς μια εταιρεία βλέπει τον ρόλο της. Και για τη ΜΕΓΑ, η φροντίδα δεν σταματά στο προϊόν, συνεχίζεται όπου υπάρχει ανάγκη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

