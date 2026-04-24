Αποχώρησε η Ζέτα Μακρυπούλια όταν τη ρώτησαν για το παράπονο της Μαρίας Ιωαννίδου
«Φαίνεται δεν αρέσω στη Ζέτα Μακρυπούλια, είναι γελοίο», είχε πει η Μαρία Ιωαννίδου επειδή δεν την έχει καλέσει στη βραδινή της εκπομπή

Για το παράπονο της Μαρίας Ιωαννίδου ρωτήθηκε η Ζέτα Μακρυπούλια, ωστόσο απέφυγε να απαντήσει και αποχώρησε.

Η ηθοποιός έδινε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και μιλούσε για την παράσταση «Τζένη Τζένη» στην οποία παίζει, όμως κάποια στιγμή η συζήτηση άλλαξε περιεχόμενο και ο δημοσιογράφος της εκπομπής θέλησε να μάθει ποια είναι η γνώμη της για το γεγονός πως η Μαρία Ιωαννίδου είναι δυσαρεστημένη που δεν την έχει καλέσει στη βραδινή της εκπομπή «Moments».

Η Ζέτα Μακρυπούλια τότε ανέφερε πως έπρεπε να φύγει καθώς την είχαν επισκεφτεί οι φίλοι της: «Θα μου επιτρέψετε να πάω λίγο μέσα γιατί έχουν έρθει φίλοι να με δουν. Σας ευχαριστώ πολύ», είπε.

Η Μαρία Ιωαννίδου είχε πει χαρακτηριστικά στην ίδια εκπομπή την Πέμπτη 23 Απριλίου: «Φαίνεται δεν αρέσω στη Ζέτα Μακρυπούλια. Είναι γελοίο. Δηλαδή έχω τα περισσότερα χρόνια… άλλωστε σαράντα πέντε και… χρόνια. Θα τους συνέφερε να μου κάνουν πρόταση. Γιατί και θα άρεσα και θα έκανα τηλεθέαση, γιατί ο κόσμος μ’ αγαπάει».

Για τη σύγκριση ανάμεσα στην εκπομπή που παρουσίαζε ο Φρέντυ Γερμανός με το «Moments», η ίδια ανέφερε: «Έλα τώρα… Δεν είναι σεβαστικό να μιλάμε για τον Γερμανό και να συγκρίνουμε τη Ζέτα Μακρυπούλια. Γερμανός υπήρξε μόνο ένας. Ένας».

